В Курганской области на майские праздники ввели "сухой закон"

По итогам очередного заседания оперативного штаба региона по борьбе с коронавирусной инфекцией было принято решение запретить продажу алкоголя на территории области на период с 30 апреля по 10 мая.

- Оперативный штаб решил приостановить розничную продажу алкогольной продукции на указанный период, - говорится в сообщении. - Запрещена продажа спиртного в том числе и при оказании услуг общественного питания.

Кроме того, на майские праздники в Курганской области запретили продавать горючие вещества, а также средства для разведения огня. Последняя мера связана не только с угрозой контактов и недопущением распространения коронавируса, но и с пожароопасной обстановкой в регионе.

Отметим, на минувшей неделе ограничительные меры по продаже спиртного были введены и в соседней Свердловской области. Здесь действует запрет на продажу до 10 утра и после 19 часов вечера на весь период пандемии - до особого распоряжения.

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