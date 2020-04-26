Новости

Турниры ATP и WTA будут приостановлены до 3 августа 20:07
В Китае воров за кражу уличного люка могут приговорить к смертной казни 20:05
На Украине вновь заявили о полной ликвидации пожара вокруг ЧАЭС 19:54
Ректор Московской духовной академии излечился от коронавируса 19:52
В Италии зафиксировано рекордно низкое число умерших от коронавируса 19:31
В Петербурге 50 работников Мариинской больницы заболели COVID-19 18:53
Экс-мэр Пятигорска арестован за превышение полномочий 18:37
Эпидемиолог описал два сценария развития коронавируса в России 18:35
В Кронштадте разобрали стену в квартире ради спасения котенка 18:31
Вучич: Независимое государство Хорватия осуществляло геноцид сербов 18:20
В Сочи приземлился рейс с Бали с 83 пассажирами 18:15
Инфекционист Юрий Лобзин посоветовал продлить самоизоляцию до 12 мая 18:12
В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все монахи 18:06
На Дону общежитие вуза закрыли на карантин из-за COVID-19 у студента 17:55
В Тверской области умер первый пациент с COVID-19 17:53
Весь экипаж авианосца Nimitz проверят на коронавирус 17:44
В Башкирии во время самоизоляции устроили вечеринку в клубе 17:40
Минздрав Киргизии сообщил о росте заболевания COVID-19 среди школьников 17:39
Минсельхоз: Экспорт зерна из России приостановлен 17:25
Названы самые прибыльные фильмы 2019 года 17:17
Как эпидемия коронавируса изменит крупные города мира 17:08
Безумные УАЗы: тюнинговые внедорожники, которые продаются в России 17:04
Полиция установила организаторов "антивирусной" вечеринки в Подмосковье 16:59
От коронавируса скончался епископ РПЦ 16:55
Французским аптекам разрешат продавать защитные маски 16:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Как полноценный сон влияет на иммунитет
Как полноценный сон влияет на иммунитет
В ГИБДД рассказали о передвижениях между регионами в период изоляции
В ГИБДД рассказали о передвижениях между регионами в период изоляции
26.04.2020 19:52
Рубрика: Общество

Ректор Московской духовной академии излечился от коронавируса

Текст: Елена Новоселова

Ректор Московской духовной академии в Сергиевом Посаде епископ Питирим (Творогов) сообщил, что выздоровел после коронавируса.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Благодатный огонь передадут в храмы РПЦ после окончания самоизоляции

"У меня радостная новость - пришел отрицательный результат теста. Я здоров! Теперь нужно молиться о здравии всех остальных - дорогие отцы, братья и сестры, скоро все выздоровеем! Только не унывайте и не бойтесь ничего! С нами Бог!" - сообщил он в воскресенье на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее епископ рассказал, что заболел коронавирусной инфекцией, но в легкой форме. Информация поступила с канала священнослужителя в Telegram.

"Чтобы пресечь распространение недостоверной информации, сообщаю, что у нас с сестрой легкая форма коронавируса. Сегодня произошел перелом в течении болезни - вернулись запахи, - написал тогда ректор МДА.

Общество Религия Общество Здоровье Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Минсельхоз: Экспорт зерна из России приостановлен
Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
МЧС: Покидать место карантина можно лишь при угрозе жизни
Государственное радио КНДР сообщило об активной работе Ким Чен Ына
В Минкомсвязи анонсировали новые вывозные рейсы из-за рубежа
Трубоукладчик "Академик Черский" снова сменил курс
Почему COVID-19 ставит ученых в тупик
Как правильно питаться в период самоизоляции