Ректор Московской духовной академии излечился от коронавируса

Ректор Московской духовной академии в Сергиевом Посаде епископ Питирим (Творогов) сообщил, что выздоровел после коронавируса.

"У меня радостная новость - пришел отрицательный результат теста. Я здоров! Теперь нужно молиться о здравии всех остальных - дорогие отцы, братья и сестры, скоро все выздоровеем! Только не унывайте и не бойтесь ничего! С нами Бог!" - сообщил он в воскресенье на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее епископ рассказал, что заболел коронавирусной инфекцией, но в легкой форме. Информация поступила с канала священнослужителя в Telegram.

"Чтобы пресечь распространение недостоверной информации, сообщаю, что у нас с сестрой легкая форма коронавируса. Сегодня произошел перелом в течении болезни - вернулись запахи, - написал тогда ректор МДА.