Перед Высшей школой в Стратегии развития экспорта услуг до 2025 года, утвержденной правительством, поставлена задача значительно увеличить экспорт образовательных услуг.

О том, как этого достичь, какие направления обучения в нашей стране находят наибольший спрос у абитуриентов за рубежом, какие проблемы при этом приходится решать вузам, "РГ" рассказал ректор Российского университета дружбы народов, доктор физико-математических наук, академик РАО Владимир Филиппов.

К 2025 году в наших вузах на очных отделениях должно заметно увеличиться число иностранных студентов - до 425 тысяч. На ваш взгляд, получится?

Владимир Филиппов: В РУДН сегодня учатся студенты из 150 стран мира. Фото: Пресс-служба РУДН

Владимир Филиппов: По сравнению с 2017 годом это двукратное увеличение. Задача серьезная и надо стремиться ее выполнить. По сути, обучение иностранных студентов - вопрос геополитический. Важно, кто будет у власти в разных странах через 10-15 лет: выпускник РУДН, МГИМО, МГУ или британского и американского университетов. На какие технологии будут ориентированы специалисты - на американские, европейские или российские? Одновременно с привлечением иностранных студентов надо восстанавливать систему повышения квалификации для тех выпускников, которые уже отучились в российских вузах и уехали в свои страны. Мне рассказывали наши выпускники из Нигерии, что они вынуждены учить итальянский язык и переучиваться для работы на итальянском оборудовании.

А почему бы не повысить их квалификацию в России на современном российском оборудовании? Тогда там будут закупать не итальянское, а российское оборудование. Образование таким образом может приводить к экспорту технологий.

Приемная кампания в российских вузах ориентирована на выпускников наших школ, у которых учебный год заканчивается в июне. В зарубежных школах часто не так. Почему бы не принимать у абитуриентов оттуда документы с февраля или даже марта?

Владимир Филиппов: Во всех ведущих университетах мира есть строгие сроки приема. Обычно прием идет до 1 июня. Учеба начинается 1 сентября или 1 октября. В этих вузах высокий конкурс, принимают только 20-30 процентов тех, кто подавал заявления. Поэтому все те, кто не прошел, должны как можно раньше знать об этом, чтобы попробовать поступить в другие вузы. Мы тоже должны эти сроки выдерживать.

Для нас проблема не в сроках подачи заявлений, а в том, что поступившие не всегда могут вовремя приехать к началу учебы. Иногда приезд сдвигается на октябрь, ноябрь или декабрь. В РУДН учатся студенты из 150 стран. И каждый год студенты примерно из 20-30 стран не могут приехать к началу учебного года по разным причинам - политическим, экономическим. Вспомним хотя бы землетрясение на Гаити, серию арабских революций. Для таких студентов нужен гибкий индивидуальный график занятий, индивидуальные курсы. Вузы должны это знать и уметь делать.

Человек поедет учиться в другую страну тогда, когда знает, что будет жить в хорошем общежитии или иметь возможность арендовать нормальное жилье. Мы готовы это гарантировать?

Владимир Филиппов: Очень многие университеты мира, например, французские, вообще не имеют общежитий. Но там есть так называемое арендное жилье. Я в свое время, будучи постдоком, работал в Университете Брюсселя и за неделю должен был найти жилье в пределах выделенной мне суммы. Так что первая задача - обеспечить рынок аренды доступного жилья для студентов. Построить много комфортабельных общежитий за четыре года, чтобы принять в два раза больше иностранцев, мы не сможем. Это дорогое удовольствие. Вузы должны вести строительство общежитий на партнерских условиях софинансирования, как это делает РУДН. Допустим, общежитие стоит 600 миллионов, 300 миллионов - это внебюджетные средства вуза. Остальные деньги - поддержка из бюджета. РУДН каждые 5 лет открывает новое общежитие. Пока это под силу не всем вузам.

В одном из интервью вы рассказывали, что иностранным студентам бывает трудно въехать в Россию после каникул, им не разрешается подрабатывать здесь. Сейчас что-то изменилось?

Владимир Филиппов: Ситуация с визовым режимом в последние годы осложнилась. Это не только российская проблема. С другой стороны, у нас решен целый ряд важных вопросов. Если ты хочешь поступать из бакалавриата в магистратуру, из магистратуры в аспирантуру, теперь не надо выезжать из страны, а потом снова возвращаться. Больше нет проблем с трудоустройством иностранных студентов. По инициативе председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко принят закон, который разрешает иностранным студентам работать не только в вузе и не только в каникулы, но и в любое время, в любом месте региона пребывания без специального разрешения. Во всем мире студенты подрабатывают. Теперь точно такая же возможность для них есть и в России.

При устройстве иностранных выпускников на работу в России важно обеспечить их жильем

А могут ли иностранцы - успешные выпускники наших вузов, остаться работать в России?

Владимир Филиппов: Это больной вопрос. РУДН раньше не принимал студентов из стран капитализма и социализма. Но многие наши выпускники после учебы не вернулись к себе домой, а поехали в Германию, Францию, США, Канаду, Италию, Испанию. Сейчас в этих странах созданы ассоциации выпускников РУДН. Особенно охотно принимают на работу в Европе наших математиков, физиков, химиков. У нас сейчас появилось понимание, что лучших иностранных выпускников надо оставлять на работу в России. В проекте "5-100" есть показатель - доля иностранных преподавателей. Один из резервов - именно выпускники-иностранцы. Но к работе в наших вузах их надо готовить. Для этого РУДН открыл "аспирантуру полного дня". К стипендии в 6-7 тысяч рублей мы платим еще около 40 тысяч, чтобы наши аспиранты с 9 до 18 работали на кафедре и были потом готовы остаться преподавать в университете. При устройстве иностранных выпускников на работу в России также важно решать проблему их жилья. В новом общежитии мы сразу оставили несколько этажей для лучших иностранных выпускников, которые готовы остаться работать.

Иностранного студента прежде всего надо научить русскому языку. Вузы обычно тратят на это год. Можно обучить русскому дистанционно?

Владимир Филиппов: РУДН поставил для себя задачу - создать 100 подготовительных факультетов по всему миру. Уже в этом году появится несколько. Студенты в течение года учат русский язык дистанционно, у себя дома, приезжают к нам следующим летом, чтобы за июль-август мы могли их подтянуть, и с 1 сентября идут сразу на первый курс. Это трудно не только для студентов, но и для преподавателей, которым надо постоянно быть на связи с учеником, проверять задание, поправлять произношение. Но это эффективно. Инициатива могла бы распространиться на все вузы. Совсем не обязательно, что подготовительные факультеты будут готовить студентов только для РУДН. Студенты смогут выбирать и другие вузы.

Многие иногородние студенты сейчас уехали домой, учатся дистанционно. А что изменилось для тех студентов РУДН, которые остались в Москве?

Владимир Филиппов: В общежитиях РУДН живет более 8 тысяч иностранных студентов. Все они не прерывают занятий и учатся строго по расписанию. Вот сейчас 11 часов утра, идет вторая пара, все должны быть у компьютеров. Большое внимание уделяется домашним заданиям. Мы не отменяем никакие экзамены, в июне все они пройдут по расписанию - технологически этот вопрос мы решим. Защита дипломов будет идти без переноса сроков. В общежитиях созданы коворкинги, где студенты могут готовиться к занятиям, соблюдая дистанцию и все санитарные условия.

Решены вопросы питания и медицинской помощи. На территории университета больше 30 разных кафе - арабских, китайских, африканских. Сейчас они все работают только на доставку, и это гораздо дешевле, чем доставка еды из обычных городских кафе. У нас есть своя поликлиника, свой клинический центр. Все врачи работают, никто не ушел в отпуск.

В РУДН развита система студенческого самоуправления. В каждом из 15 общежитий есть студсоветы, в которых 80 процентов - иностранцы. Более того, все председатели студсоветов общежитий - иностранные студенты. Так что многие вопросы решают сами студенты.