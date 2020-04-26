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Рубрика: Власть

Расписание на выходные

Роспотребнадзор подготовит россиянам рекомендации на майские праздники
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 91(8145)
В связи с приближающимися майскими выходными в правительстве задумались о необходимости разъяснить населению, что в эти дни можно, а чего лучше не делать, поскольку эпидемиологическая обстановка в стране остается напряженной.
Михаил Мишустин на совещании поручил дать рекомендации по проведению праздников с учетом ограничений. Фото: РИА Новости Михаил Мишустин на совещании поручил дать рекомендации по проведению праздников с учетом ограничений. Фото: РИА Новости
Михаил Мишустин на совещании поручил дать рекомендации по проведению праздников с учетом ограничений. Фото: РИА Новости

Премьер-министр Михаил Мишустин в пятницу по видеосвязи провел заседание президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. В последние недели руководство страны внимательно следит за тем, как регионы разворачивают дополнительный коечный фонд для приема потенциальных пациентов с этим заболеванием. Президент Владимир Путин дал поручение в срок до 28 апреля ввести по стране минимум 95 тысяч мест и оборудовать их всей медицинской аппаратурой.

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"Необходимо активизировать работу и мобилизовать ресурсы", - вновь указал председатель правительства, пообещав и дальше оказывать регионам дополнительную поддержку. Но с мест для четкой организации должны передавать только актуальные и проверенные данные. На этой неделе, сообщил премьер, глава государства намерен снова обсудить с губернаторами исполнение своего поручения.

После предыдущих бесед процесс в субъектах Федерации принял новые масштаб и обороты, признал министр здравоохранения Михаил Мурашко. "Фактически сегодня 96 процентов коек, те, которые уже были заявлены, подготовлены", - подчеркнул он. Остаются замечания к степени оснащения определенным медицинским оборудованием, но средства до регионов на эти цели доведены, как и на дополнительные выплаты медперсоналу.

Достаточно ли запланированного количества мест - вопрос открытый. В столице, которая сейчас сталкивается с основной волной коронавирусных больных, в этом сомневаются. Объем загрузки запланированного коечного фонда приближается к 40 процентам, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Динамика новых выявлений хоть и выглядит сглаженной, пока что не снижается. "А если она не будет снижаться в ближайшие две-три недели, то у нас через две недели многие регионы подойдут к дефициту коечного фонда", - предупредил столичный градоначальник. В этой связи он считает необходимым решить вопрос по дополнительному развертыванию коечного фонда, чтобы в понедельник довести до регионов задание по его подготовке в ближайшие две недели. Именно такой срок необходим для перепрофилирования медучреждений.

Москва так и поступает, не дожидаясь новых указаний. По минимальному нормативу городу требовалось организовать 12 тысяч коек, но их уже около 16 тысяч, а в перспективе станет до 27 тысяч. Бесконечно забирать мощности у других направлений медицины невозможно, и в Москве, по словам Собянина, намерены развернуть пять тысяч временных сооружений возле высокотехнологичных клиник.

Для нормальной их работы потребуются дополнительные кадры, но свободных рук нет, перетягивать их из одного региона в другой, уверен мэр, бессмысленно. "Прошу дать поручение к понедельнику подготовить приказ министерства здравоохранения, министерства образования о направлении на практику студентов четвертых и пятых курсов", - обратился он к председателю правительства. "Это ребята мотивированные, у которых есть уже достаточно хорошие знания, они выбрали эту профессию, они еще раз посмотрят на практике, что такое реальная медицина, наберутся знаний и, мне кажется, окажут достойную помощь в этой ситуации", - сказал Сергей Собянин. Студенты-медики сегодня работают в качестве волонтеров, заметил на это глава минздрава, предположив, что это возможно пересмотреть в формат производственной практики.

К разным сценариям готовятся в Роспотребнадзоре. Глава федеральной службы рассказала, что сейчас пишутся методические рекомендации для организации различных сфер деятельности, чтобы сделать их работу безопасной. "Мы, безусловно, сегодня понимаем, что ситуация не закончится одномоментно в одно прекрасное утро. Она будет продолжаться, и необходимость научиться жить и работать в новых условиях - это важное понимание сегодняшнего дня", - уверена Анна Попова.

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Михаил Мишутин обратил тут внимание на приближающиеся майские праздники. "У нас 1 мая, 9 мая - это традиционно для людей возможность отдыхать, уехать на дачу, и мне казалось бы разумным, если бы мы могли сделать специальные рекомендации для того, как проводить праздники с учетом всех ограничений", - подчеркнул он.

Руководитель Роспотребнадзора пообещала на эти дни дать рекомендации для людей, находящихся в разных уровнях эпидемиологической ситуации, но придерживается жесткой позиции - какие-то послабления не совсем желательны. "Сорваться в сегодняшней ситуации просто недопустимо, иначе все, что наработано, все труды, которые были вложены, и все старания дисциплинированных людей могут пойти насмарку. Этого допустить нельзя, и грядущие праздники нужно провести абсолютно четко, соблюдая все требования, которые есть на сегодняшний день", - заявила Попова.

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