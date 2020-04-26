Принято считать, что волонтерство - дело для студентов. Но в этом проекте все наоборот. Покупают продукты и мотаются по аптекам в поисках необходимых лекарств взрослые, состоявшиеся люди, решившие посвятить себя доброму делу, пока бизнес на паузе.

А вот управляют ими студенты. Двадцатилетние юноши и девушки координируют работу волонтеров по районам и одновременно дистанционно учатся. Это по-настоящему сложно. Ребята признаются, что на сон остается по четыре-пять часов. О том, чтобы выйти на улицу вдохнуть свежего воздуха, и речи не идет.

Каждый волонтер знает, что самые сложные заявки - связанные с льготными лекарствами. Порой, это целый квест: найти его по базе, дозвонившись до аптеки, убедиться, что лекарство есть в необходимой дозировке и достаточном количестве, а потом быстро-быстро мчаться в аптеку (она чаще всего оказывается на другом конце города), чтобы успеть забрать драгоценные таблетки.

Выполнение одного такого заказа очень часто может занять весь день. А то и несколько. В конце смен в волонтерских чатах нередко появляются победные фразы: "Какое же это счастье - найти наконец-то бесплатное лекарство!"

Между тем в Петербурге оформилось движение помогающих тем, кто помогает. Рестораны быстрого питания кормят волонтеров бесплатными обедами, сеть АЗС снабжает топливными картами, торговцы на рынках дарят пакеты фруктов, фирма по прокату электросамокатов отдала проекту #Мывместе простаивающий транспорт, сеть СТО объявила, что будет бесплатно обслуживать машины добровольцев.

Интересно, что первым же волонтерским автомобилем, который обслужили автомеханики, стал Porsche Cayenne. Да, такое тоже бывает. Пенсионеры и не догадываются, что хлеб и молоко им иногда с шиком доставляют на Кайене.

После пандемии проект #Мывместе не закончится. У многих волонтеров появятся "свои" бабушки и дедушки, которых они продолжат опекать

"Помочь пожилым - наш долг, - говорит автоволонтер Ирина Германова (она с мужем владеет оконным бизнесом, который сейчас пришлось приостановить). - В конце концов, мы тоже состаримся. И еще это отличный пример для детей". Четырнадцатилетний сын Ирины вначале изумился: "Мама, зачем тебе это волонтерство? Ты столько времени работала с утра до ночи, отдохни наконец". Но Ирина объяснила, как нужна поддержка пенсионерам, особенно одиноким. И парень проникся. "Старается облегчить мне жизнь, - рассказывает Ирина, - помогает по дому, исправно делает уроки. А я езжу по заявкам и получаю от этого удовольствие".

Иногда волонтеры совершают для своих подопечных маленькие чудеса. Однажды пожилая жительница Васильевского острова оставила заявку на покупку продуктов и поделилась своей печалью: кровать сломалась, приходится спать на полу. Уже через несколько часов у бабушки в комнате стояла новенькая кровать. Волонтеры скинулись деньгами, организовали покупку и доставку. Вроде бы несложное дело, но для одинокой старушки, считающей каждую копейку, да еще и в нынешних условиях, - совершенно непостижимое.

Уже очевидно, что с окончанием режима самоизоляции проект не закончится, а примет какие-то новые формы. У многих волонтеров появятся "свои" бабушки и дедушки, которых они продолжат опекать.

"Невероятно радостно, когда 90-летний дедушка и 20-летний юноша с интересом общаются. А в обычной жизни не встретились бы - у них просто не было поводов узнать друг о друге, - говорит волонтер Ганна Морозова. - Мы, может, и хотели бы творить добро, но бежим, торопимся и не знаем, что человеку за соседней дверью плохо. Сейчас все это становится очевидным". Пришедшая беда сплотила людей. Стерла возрастные и прочие барьеры. "Каждый волонтерский день полон реальных чудес, откровений, тяжелых ситуаций, секундных решений. А еще - душевного спокойствия и невероятного воодушевления, - заключает координатор волонтеров Валентина Брызгалина. - У нас очень теплая атмосфера в команде. А я, если честно, в лицо ни одного еще и не видела. Возрастной диапазон большой - от двадцати до пятидесяти. Но мы так сплотились! И уже планируем, куда отправимся на пикник после окончания пандемии коронавируса. В сложных ситуациях обнажается личность каждого. Кто-то будет сеять панику, кто-то присваивать все заслуги себе. А кто-то - стараться сделать мир лучше, несмотря ни на что и не требуя при этом многого: всего лишь маску, перчатки да отличный настрой!"