"Помоги тем, кому это необходимо сегодня, - обращается к россиянам сайт акции #МыВместе. - Рядом с вами есть те, кому нужна помощь? Давайте поможем вместе". 80 тысяч волонтеров из всех регионов страны уже поддерживают более 100 тысяч людей - доставляют лекарства и продукты, юристы и психологи бесплатно консультируют нуждающихся в их помощи. Кроме того, россияне пожертвовали на борьбу с коронавирусной инфекцией более миллиарда рублей.
Какое это счастье - наконец-то найти для них лекарство!
Принято считать, что волонтерство - дело для студентов. Но в этом проекте все наоборот. Покупают продукты и мотаются по аптекам в поисках необходимых лекарств взрослые, состоявшиеся люди, решившие посвятить себя доброму делу, пока бизнес на паузе.
А вот управляют ими студенты. Двадцатилетние юноши и девушки координируют работу волонтеров по районам и одновременно дистанционно учатся. Это по-настоящему сложно. Ребята признаются, что на сон остается по четыре-пять часов. О том, чтобы выйти на улицу вдохнуть свежего воздуха, и речи не идет.
Каждый волонтер знает, что самые сложные заявки - связанные с льготными лекарствами. Порой, это целый квест: найти его по базе, дозвонившись до аптеки, убедиться, что лекарство есть в необходимой дозировке и достаточном количестве, а потом быстро-быстро мчаться в аптеку (она чаще всего оказывается на другом конце города), чтобы успеть забрать драгоценные таблетки.
Выполнение одного такого заказа очень часто может занять весь день. А то и несколько. В конце смен в волонтерских чатах нередко появляются победные фразы: "Какое же это счастье - найти наконец-то бесплатное лекарство!"
Между тем в Петербурге оформилось движение помогающих тем, кто помогает. Рестораны быстрого питания кормят волонтеров бесплатными обедами, сеть АЗС снабжает топливными картами, торговцы на рынках дарят пакеты фруктов, фирма по прокату электросамокатов отдала проекту #Мывместе простаивающий транспорт, сеть СТО объявила, что будет бесплатно обслуживать машины добровольцев.
Интересно, что первым же волонтерским автомобилем, который обслужили автомеханики, стал Porsche Cayenne. Да, такое тоже бывает. Пенсионеры и не догадываются, что хлеб и молоко им иногда с шиком доставляют на Кайене.
"Помочь пожилым - наш долг, - говорит автоволонтер Ирина Германова (она с мужем владеет оконным бизнесом, который сейчас пришлось приостановить). - В конце концов, мы тоже состаримся. И еще это отличный пример для детей". Четырнадцатилетний сын Ирины вначале изумился: "Мама, зачем тебе это волонтерство? Ты столько времени работала с утра до ночи, отдохни наконец". Но Ирина объяснила, как нужна поддержка пенсионерам, особенно одиноким. И парень проникся. "Старается облегчить мне жизнь, - рассказывает Ирина, - помогает по дому, исправно делает уроки. А я езжу по заявкам и получаю от этого удовольствие".
Иногда волонтеры совершают для своих подопечных маленькие чудеса. Однажды пожилая жительница Васильевского острова оставила заявку на покупку продуктов и поделилась своей печалью: кровать сломалась, приходится спать на полу. Уже через несколько часов у бабушки в комнате стояла новенькая кровать. Волонтеры скинулись деньгами, организовали покупку и доставку. Вроде бы несложное дело, но для одинокой старушки, считающей каждую копейку, да еще и в нынешних условиях, - совершенно непостижимое.
Уже очевидно, что с окончанием режима самоизоляции проект не закончится, а примет какие-то новые формы. У многих волонтеров появятся "свои" бабушки и дедушки, которых они продолжат опекать.
"Невероятно радостно, когда 90-летний дедушка и 20-летний юноша с интересом общаются. А в обычной жизни не встретились бы - у них просто не было поводов узнать друг о друге, - говорит волонтер Ганна Морозова. - Мы, может, и хотели бы творить добро, но бежим, торопимся и не знаем, что человеку за соседней дверью плохо. Сейчас все это становится очевидным". Пришедшая беда сплотила людей. Стерла возрастные и прочие барьеры. "Каждый волонтерский день полон реальных чудес, откровений, тяжелых ситуаций, секундных решений. А еще - душевного спокойствия и невероятного воодушевления, - заключает координатор волонтеров Валентина Брызгалина. - У нас очень теплая атмосфера в команде. А я, если честно, в лицо ни одного еще и не видела. Возрастной диапазон большой - от двадцати до пятидесяти. Но мы так сплотились! И уже планируем, куда отправимся на пикник после окончания пандемии коронавируса. В сложных ситуациях обнажается личность каждого. Кто-то будет сеять панику, кто-то присваивать все заслуги себе. А кто-то - стараться сделать мир лучше, несмотря ни на что и не требуя при этом многого: всего лишь маску, перчатки да отличный настрой!"
Отдохнули в Сети
Студентка Алтайского педагогического университета Алика Зайцева придумала, чем занять школьников на карантине. Победительница Всероссийского конкурса "Лига вожатых" организовала бесплатную онлайн-смену для детей "Pro_Движение".
Утренняя зарядка, завтрак, а потом занятия: лекции, творческие мастер-классы, кейсы с заданиями. Ну и, конечно, душевные разговоры по вечерам. На первый взгляд - обычная жизнь в детском лагере. Вот только лагерь - на страницах соцсетей, а отряды ребят сидят по домам. Но при этом они с удовольствием поют, танцуют, делают стенгазеты, устраивают импровизированные палатки и делятся всем этим друг с другом.
"Первую онлайн-смену мы провели в начале апреля, и, если честно, я такого интереса не ожидала", - призналась Алика. Каждый мог выбрать одно из пяти основных направлений: личностное развитие, информационно-медийное, военно-патриотическое, волонтерская и вожатская деятельность.
Больше всего ребятам понравились задания из кейсов, когда за полтора-два часа нужно подготовить что-нибудь творческое, интересное и выложить в соцсети. За каждое задание им начисляли баллы, так что по итогам самым активным достались небольшие призы.
А когда онлайн-смена подошла к концу, ребята уговорили Алику продолжать проект. Она подготовила еще одну профильную смену, которая поможет школьникам освоить медийное пространство. Алика планирует привлечь к этому проекту известных блогеров, чтобы они научили ребят вести свои страницы в соцсетях.
Вам звонит сказка
Пензенские библиотеки предложили своим землякам новую услугу. Они бесплатно читают сказки детям с помощью гаджетов. А сейчас думают, чем увлечь старшее поколение, которые тоже испытывают дефицит живого общения.
25 апреля стартует Всероссийский онлайн-марафон #75слов Победы. Библиотекари хотят подключить к нему взрослых. Каждый из них может прочитать 75 слов из письма с фронта или любимого произведения о войне.
Что касается сказок, то эта услуга оказалась настолько популярной, что пришлось лимитировать время. Одному ребенку читают не более двадцати минут. Как показывает практика, ТОП самых часто запрашиваемых произведений возглавляют русские народные сказки и смешные детские рассказы.
А в Самаре детская писательница Мария Пашинина читает сказки по телефону ребятам со всей страны. Это ее авторские рассказы о веселом и мудром хранителе Самары - Самарике. Волшебных историй 80! "Хватит надолго, говорит писательница. - И главное - сказки веселые и очень добрые. На другом конце провода часто не один ребенок, а целая семья. И мне нравится слышать их смех, чувствовать их радость".
В начале апреля также был запущен федеральный детский проект #ВсказкуИздома для ребят до 14 лет. За первую неделю на бесплатный номер 8-800-250-10-51 поступило более 10 тысяч звонков от детей и родителей со всей страны. Прослушано 850 часов сказок - примерно 35 дней непрерывного чтения, сообщило министерства культуры.
Мейкеры защитили врачей
В России развивается движение "Мейкеры против COVID-19". Волонтеры передают в больницы маски, переходники, специальные держатели и заколки, респираторы, клапаны для ИВЛ и так далее.
Главная фишка в том, что ребята могут получать мгновенную обратную связь от медиков и быстро совершенствовать модели в зависимости от меняющихся запросов. Типовые чертежи самых необходимых средств защиты уже получили во многих регионах России.
К движению мейкеров присоединились десять омичей. "Щитки защищают глаза от брызг и могут быть полезны для медработников, которые впервые контактируют с пациентами, - рассказывает координатор мейкеров в Омске айтишник Владимир Шишкин. - А заколка снижает нагрузку с ушей. Врачам проще долго носить маски с ними. Мы делаем переходники для снорклинг-масок, которые служат для соединения этой маски с фильтром". В планах айтишников - изготовление специальных боксов, обеспечивающих врачу дополнительную защиту от выдыхаемого пациентом аэрозоля во время интубации.
В Ростове-на-Дону первые партии "народных средств" уже применяются в Перинатальном центре и Центральной городской больнице. Координатор проекта в регионе Олег Гурьев получил заказ еще на 200 защитных щитков и напечатает их в ближайшие дни.
Таких ребят по стране набралось уже более двух тысяч. Самая большая их проблема - сырье. Волонтеры по всей стране покупают пластик за свои деньги. Им нужны в большом количестве листы ПЭТ по 0,5 миллиметра.
"Только в Ростове надо сделать более 200 щитков, 150 заколок, плюс защитные боксы. И каждый день заказов от больниц будет больше, - говорит Олег. - Мы надеемся, что к нашему движению присоединится больше людей. Нам нужны разные люди. Например, те кто будет обрабатывать запросы от больниц и врачей, водители. Вместе мы справимся!"
Выздоравливайте, город - с вами
Сегодня в боксах здесь лежат 125 человек. Из их окон как раз видны плакаты со словами поддержки. "Нам приятно было видеть его. Знать, что нас поддерживают и желают выздоровления", - говорит пациентка Анна Щепина. Она стала 13-й выздоровевшей и покинула стены больницы. Вместе с ней выписали еще трех женщин в возрасте от 22 до 55 лет. Для врачей это настоящий праздник. Пациенток лично провожал главврач Сергей Рыбалкин. Он вручил цветы им и докторам.
Но положительных тестов, увы, пока больше, чем выздоровевших. Ежедневно диагноз подтверждается у 15-25 человек.
Врачам помогают всем миром. Больнице передали около 300 защитных костюмов для медперсонала. Это пожертвования от частных лиц в региональный Фонд помощи в борьбе с коронавирусом. Цена одного комплекта - 2,8 тысячи рублей.
Запас лекарственных средств в больнице сформирован на два месяца, а индивидуальные средства защиты пополняются с колес. Местные предприятия, экстренно перешли на выпуск защитных костюмов, респираторов и очков для медиков.
"Уменьшается количество "тяжелых" больных с пневмониями. В минувшие выходные их поступило в три раза меньше, чем за предыдущие дни. На ИВЛ находится один человек, один пациент переведен с ИВЛ на обычную койку, - сообщил министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин. - Но успокаиваться рано. О плато можно будет говорить тогда, когда число заболевших и выздоравливающих сравняется".
Дети рисуют для тех, кто сегодня один дома
В донских супермаркетах появились "тележки добра". Каждый покупатель, оплачивая покупки, может что-то в них ставить: чай, сахар, крупы, макароны, консервы.
"Принимаются продукты длительного хранения в цельной фабричной упаковке", - рассказал "РГ" руководитель регионального исполкома ОНФ Алексей Варяница. Все это волонтеры разносят по заявкам пожилых людей. Пока эта акция проходит только в двух торговых сетях, это 32 магазина. Но добровольцы надеются, что к ней присоединятся и другие.
Свою "тележку добра" уже организовал местный ресторан. Он готовит обеды для медиков, которые находятся "на передовой" в инфекционном отделении горбольницы. Здесь лечат больных коронавирусом. Волонтеры доставляют туда горячую еду ежедневно.
"Заказывая для себя блюда, гости нашего ресторана могут оплатить и обед врача. А на каждый оплаченный обед добавляем один свой. Призываем другие рестораны и кафе, которые сегодня работают на доставку, присоединиться и готовить обеды медикам, которые каждый день подвергают себя риску", - говорит участник акции, руководитель ресторана Михаил Ханин.
К волонтерскому движению подключилась и женская баскетбольная команда Южного федерального университета. Баскетбольный клуб "Ростов-Дон-ЮФУ" предоставил микроавтобус, чтобы быстро и безопасно ездить по городу.
Спортсмены - восемь девушек, три тренера и директор - разносят еду, выполняют просьбы. Например, помогли устроить общение по видеосвязи 82-летней бабушке с ее лечащим врачом. Пациентка рассказала доктору, что ее тревожит, и ей выписали лекарство, которое привезли волонтеры.
"Помимо того, что мы делаем доброе дело, это очень важно и для наших баскетболисток, - рассказывает главный тренер клуба Дмитрий Федосеев. - Они живут в своем мире, так как все время занято спортом. Но, как оказалось, совсем близко есть другая жизнь, есть пожилые люди со своими проблемами, есть те, кому нужна помощь".
В Ростове-на-Дону волонтерами стали даже детсадовцы. Конечно, все они сидят по домам. А лепту в общее дело детвора вносит своим творчеством. Уже более 50 рисунков и аппликаций отправились к одиноким пенсионерам. На них - бабушки, дедушки, семьи, дома, цветы, солнце, радуга, животные. И трогательные подписи с призывом беречь себя и не выходить из дома.
Как рассказывают волонтеры, которые разносят эти подарки детворы, пожилые люди сперва удивляются, когда вместе с продуктами и лекарствами получают такие послания. А потом расплываются в улыбке.
И чтобы ростовчане оставались в курсе событий, добровольцы передают им вместе с детскими посланиями и "Российскую газету".
Партнеры "РГ" сообщают
Мурке ищут няню
Салехардцам и лабытнангцам предложили стать зоонянями. Пока действует режим изоляции, активисты Фонда защиты животных "Дорога домой" предлагают временно взять животное на передержку.
Руководитель Ольга Черкашина пояснила, что бездомышей сегодня меньше не становится. Даже есть случаи, когда домашних животных, наоборот, выкидывали на улицу.
Хотя бы на короткое время, помочь животным может любой житель Салехарда или Лабытнанги. Зооняням привезут питомца, обеспечат кормами. Как рассказала Ольга Черкашина, что благодаря акции зоозащитники смогли пристроить трех собак и четырех кошек. Причем одну "мурку" новоиспеченные зооняни решили взять сразу же насовсем.
Остальные находятся на передержке, не исключено, что кое-кто из таких жильцов также обретет у временных хозяев постоянный дом. К слову, со всеми, кто взял к себе питомцев в рамках акции, есть договоренность, что передержка не закончится периодом самоизоляции. Животные будут находиться у зоонянь, пока четвероногим не подыщут новых хозяев. Сейчас срочно нужен временный дом еще четырем животным.
#мываснебросим
Узнав, что краснодарский приют "Краснодог" может закрыться уже с 1 мая, люди всем миром пытаются ему помочь.
Как сообщила администратор приюта Дарья Баканова, никто не ожидал, что эпидемия так хлестко ударит по беззащитным... Закрыты торговые точки, где стоят боксы для сбора пожертвований... Нет посетителей в ветеринарном кабинете... Не было другого выхода как закрыть приют.
Это известие мгновенно облетело все соцсети... Волонтеры запустили акцию #мываснебросим. За сутки на счет приюта поступило больше миллиона рублей! Люди привозят корм, лекарства, старые газеты, которые очень нужны для ухода за собаками. И сейчас, кто на такси, кто через интернет-магазины с доставкой, а кто-то, прямо как в военное время, в условиях изоляции ухитряется "по-партизански" добраться до приюта и поделиться своим скромным "сухпайком" с огромным отрядом четвероногих...
Телефон в приюте не умолкает. Умеет наш народ объединяться, когда приходит беда! Призыв поделиться хотя бы 10 рублями поддержали сотни жителей Краснодарского края. Помощь пришла даже из Москвы! Сотрудники издания "Моя околица" тоже закупили корм и отвезли в приют.