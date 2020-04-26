Российские вузы перешли на онлайн-обучение

Российские вузы адаптировались к необходимости перейти на дистанционное обучение и готовы организовать летнюю сессию в онлайн-режиме. Об этом заявил глава министерства науки и высшего образования Валерий Фальков.

- Я переговорил со многими ректорами. Есть понимание, что итоговые и промежуточные экзамены можно организовать удаленно, с помощью цифровых технологий, - сказал министр. - В некоторых университетах есть издержки, но в целом высшая школа адаптировалась.

Переходить на дистанционку пришлось экстренно, причем вузы не просто переводят в виртуальное пространство лекции и семинары, но и придумывают разные "фишки", чтобы студентам было интереснее учиться из дома.

- Быстро перевести весь учебный процесс в дистанционный формат - задача не из легких, -говорит проректор РАНХиГС Максим Назаров. - Нам повезло: многие преподаватели академии еще до этого прошли курсы повышения квалификации по использованию дистанционных технологий в образовании. Кроме того, у нас есть своя цифровая платформа. Мы оперативно выдали пошаговые инструкции и студентам, и преподавателям. Разрешили пользоваться не только платформой академии, но и другими, внешними, ресурсами. Главное - сохранить действующее расписание занятий, наладить удобную связь преподавателя со студентом. Это удалось.

По словам Назарова, онлайн-лекция сильно отличается от обычной. Важно продумать сценарий, чтобы не потерять внимание слушателей "по ту сторону монитора".

- Для меня, как преподавателя математики, всегда важно было писать на доске. Не показывать слайды с формулами, а именно писать "живые" формулы задачи, которые мы решаем вместе. На дистанте это сложно, но возможно, - отметил проректор.

Вместо стометровок студентам предлагается, например, участвовать в вебинарах по киберспорту

Студенты учатся онлайн: лекции, семинары и физкультура... Стоп. Отжаться или поприседать на камеру еще можно. Но как пробежать на время стометровку в прямом эфире? В Университете ИТМО нашли выход: баллы для зачета по физкультуре студенты смогут получить за киберспортивные достижения, то есть играя в компьютерные игры вместе с другими студентами и участвуя в соревнованиях. Университетский спортивный клуб "Кронверкские барсы" предложил на выбор несколько видов онлайн-тренировок, среди которых и киберспортивные состязания.

В Дальневосточном федеральном университете в ходу необычные, на первый взгляд, для образования платформы, например, Zoom и Twitch.

- Многие наши преподаватели - приглашенные эксперты, которые не зарегистрированы во внутренней электронной системе ДВФУ. Поэтому Zoom - прекрасный выход, - поясняет преподаватель Школы цифровой экономики ДВФУ Екатерина Беляева. - Работает стабильно, интерфейс понятный. Можно планировать онлайн-встречи, есть встроенный Google-календарь для внесения в расписание пар и интенсивов.

А заведующий лабораторией кафедры информационной безопасности Сергей Зотов для проведения своих лекций предпочел видеостриминговый сервис Twitch. Обычно он используется для трансляции компьютерных игр и киберспортивных турниров. Но причем тут лекции? Оказывается, именно на этой платформе очень удобно в реальном времени показывать студентам задачи, способы их решения и даже транслировать содержимое рабочего стола своего компьютера. А еще она дружит с другими устройствами - например, с графическим планшетом.