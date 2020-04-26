Росстат: Реальные денежные доходы россиян сократились на 0,2 процента

Реальные денежные доходы россиян в первом квартале этого года сократились на 0,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные содержатся в регламентных таблицах, опубликованных сегодня на сайте Росстата.

При этом, согласно опубликованным данным, одновременно выросли среднедушевые доходы граждан на 3,3 процента к марту январю-марту 2019 года.

Согласно методологии исследования, реально располагаемые доходы населения - это показатель доходов с поправкой на уровень инфляции, из которого вычитаются все обязательства человека, в том числе налоговые и кредитные.