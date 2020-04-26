Новости

Ростуризм объявил о сборе заявок на субсидии туроператорам 23:14
Послабления карантина в Италии вступят в силу 4 мая 22:46
Призывные комиссии начнут работать после 6 мая 22:26
Минфин выделит дополнительные средства при продлении эпидемии 22:06
В Москве скончался 31 пациент с коронавирусом 21:42
Во Франции от коронавируса умерли более 22 тысяч человек 21:32
В Минобороны подтвердили более 2 тысяч случаев заражения коронавирусом 21:30
Кабмин утвердил правила предоставления субсидий туроператорам 21:11
Магнус Карлсен потерпел первое поражение на онлайн-турнире 21:07
Кабмин продлил время действия сертификатов на жилье молодым семьям 20:59
На Кубани умер врач-рентгенолог с диагнозом COVID-19 20:33
В Республике Сербской появились билборды "Спасибо, русские братья" 20:22
Турниры ATP и WTA будут приостановлены до 3 августа 20:07
В Китае воров за кражу уличного люка могут приговорить к смертной казни 20:05
На Украине вновь заявили о полной ликвидации пожара вокруг ЧАЭС 19:54
Ректор Московской духовной академии излечился от коронавируса 19:52
В Италии зафиксировано рекордно низкое число умерших от коронавируса 19:31
В Петербурге 50 работников Мариинской больницы заболели COVID-19 18:53
Экс-мэр Пятигорска арестован за превышение полномочий 18:37
Эпидемиолог описал два сценария развития коронавируса в России 18:35
В Кронштадте разобрали стену в квартире ради спасения котенка 18:31
Вучич: Независимое государство Хорватия осуществляло геноцид сербов 18:20
В Сочи приземлился рейс с Бали с 83 пассажирами 18:15
Инфекционист Юрий Лобзин посоветовал продлить самоизоляцию до 12 мая 18:12
В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все монахи 18:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Как полноценный сон влияет на иммунитет
Как полноценный сон влияет на иммунитет
В ГИБДД рассказали о передвижениях между регионами в период изоляции
В ГИБДД рассказали о передвижениях между регионами в период изоляции
26.04.2020 23:14
Рубрика: Экономика

Ростуризм объявил о сборе заявок на субсидии туроператорам

Текст: Евгений Гайва

Ростуризм начинает подготовку к сбору заявок туроператоров для получения субсидии на покрытие расходов, произошедших после выплаты туристам денег за несостоявшиеся туры. Об этом сообщили в Ростуризме, комментируя утвержденные правительством России правилами получения субсидии. Документ опубликован на сайте правительства 26 апреля.

Фото: Антон Подгайко/ТАСС
Туроператоры и отельеры разработают предложения для отдыха медиков

"В соответствии с утвержденными правилами получения субсидии Ростуризм начинает подготовку к сбору заявок туроператоров. Необходимые документы и форма заявки на получение субсидии будут в ближайшее время опубликованы на сайте Ростуризма", - говорится в сообщении.

Из резервного фонда правительства России Ростуризму выделено 3,5 млрд рублей. По правилам на субсидию могут претендовать туроператоры, реализовавшие турпродукт в составе которого есть авиаперелет с невозвратным тарифом. При этом туроператор сможет получить возмещение, если уже вернул туристу деньги за нереализованный тур, включая стоимость перелета, пояснили в Ростуризме.

"Субсидия позволит поддержать ликвидность туроператоров, которые в условиях закрытия рынков и снижения финансовой устойчивости ответственно отнеслись к обязательствам перед туристами", - приводятся в сообщении слова министра экономического развития Максима Решетникова. Он также отметил, что субсидии частично компенсируют понесенные туроператорами убытки и помогут сохранить рабочие места.

Фото: EPA-EFE/FABIO FRUSTACI
Италия останется закрытой для туристов до конца года

Как отметила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, чьи слова приводит пресс-служба ведомства, туроператоры, несмотря на колоссальные убытки, продолжают работу, сохраняя персонал и предлагая туристам выгодные условия переноса туров. Многие готовятся к восстановлению турпотоков и запуску новых туристических направлений по России после нормализации ситуации.

Она подчеркнула, что российские туроператоры показали высокую эффективность в условиях беспрецедентного кризиса - в течение всего двух недель вернув на родину 160 тысяч туристов из 43 стран.

По утвержденным правилам туроператоры могут также компенсировать частичную стоимость рейсов, которыми возвращали российских организованных туристов.

Экономика Туризм Правительство Минэкономразвития Ростуризм

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В Москве скончался 31 пациент с коронавирусом
В Минобороны подтвердили более 2 тысяч случаев заражения коронавирусом
Минсельхоз: Экспорт зерна из России приостановлен
МЧС: Покидать место карантина можно лишь при угрозе жизни
Государственное радио КНДР сообщило об активной работе Ким Чен Ына
За что могут оштрафовать на 15 тысяч из-за коронавируса
Какие виды больничных существуют и как они оплачиваются