Ростуризм объявил о сборе заявок на субсидии туроператорам

Ростуризм начинает подготовку к сбору заявок туроператоров для получения субсидии на покрытие расходов, произошедших после выплаты туристам денег за несостоявшиеся туры. Об этом сообщили в Ростуризме, комментируя утвержденные правительством России правилами получения субсидии. Документ опубликован на сайте правительства 26 апреля.

"В соответствии с утвержденными правилами получения субсидии Ростуризм начинает подготовку к сбору заявок туроператоров. Необходимые документы и форма заявки на получение субсидии будут в ближайшее время опубликованы на сайте Ростуризма", - говорится в сообщении.

Из резервного фонда правительства России Ростуризму выделено 3,5 млрд рублей. По правилам на субсидию могут претендовать туроператоры, реализовавшие турпродукт в составе которого есть авиаперелет с невозвратным тарифом. При этом туроператор сможет получить возмещение, если уже вернул туристу деньги за нереализованный тур, включая стоимость перелета, пояснили в Ростуризме.

"Субсидия позволит поддержать ликвидность туроператоров, которые в условиях закрытия рынков и снижения финансовой устойчивости ответственно отнеслись к обязательствам перед туристами", - приводятся в сообщении слова министра экономического развития Максима Решетникова. Он также отметил, что субсидии частично компенсируют понесенные туроператорами убытки и помогут сохранить рабочие места.

Как отметила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, чьи слова приводит пресс-служба ведомства, туроператоры, несмотря на колоссальные убытки, продолжают работу, сохраняя персонал и предлагая туристам выгодные условия переноса туров. Многие готовятся к восстановлению турпотоков и запуску новых туристических направлений по России после нормализации ситуации.

Она подчеркнула, что российские туроператоры показали высокую эффективность в условиях беспрецедентного кризиса - в течение всего двух недель вернув на родину 160 тысяч туристов из 43 стран.

По утвержденным правилам туроператоры могут также компенсировать частичную стоимость рейсов, которыми возвращали российских организованных туристов.