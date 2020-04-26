Эпидемиолог описал два сценария развития коронавируса в России

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью НСН описал два вероятных сценария распространения эпидемии COVID-19 в России.

Судя по его словам, при первом варианте коронавирус станет сильно меняться. В этом случае один или два раза в сезон придется существенно изменять и состав вакцины. Речь идет либо о создании новой вакцины, либо о введении нового компонента в ту, которая будет разработана.

При втором варианте сложится совсем иная ситуация.

"COVID-19 может превратиться в вирус, аналогичный кори, который на протяжении всей истории человечества один и тот же. И тогда вакцина от коронависуса тоже войдет в календарь прививок. Наших детишек будут прививать и взрослых по мере необходимости, в зависимости от того, какая вакцина будет предложена, - раз в пять, десять, 15 лет", - говорит Александр Гинцбург.

Он отмечает, что пока наверняка неизвестно, по какому именно сценарию будет развиваться болезнь. Чтобы понять это, требуются наблюдения за штаммами вируса, научный мониторинг с секвенированием и моделированием антигенных детерминантов. Эксперт также отмечает, что уменьшить риск заражения помогут витамины и иммуномодуляторы.

"Надеюсь, к осени начнется массовая вакцинация населения против коронавируса", - говорит эпидемиолог.