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26.04.2020 11:14
Рубрика: В мире

Сепаратисты в Йемене объявили о самоуправлении на юге страны

Текст: Лейла Зеленкова

Южный переходный совет (ЮПС) - одна из сторон гражданского противостояния в Йемене - вызвал обеспокоенность у международного сообщества, заявив о создании самоуправляемой администрации на юге страны. В своем воскресном заявлении ЮПС объявил о чрезвычайном положении, подчеркивая, что данная система управления будет действовать в ключевом портовом городе Адене на юге и близлежащих провинциях. Южные сепаратисты также обвинили Саудовскую Аравию в коррупции и неэффективных мерах разрешения проблемы, передает телеканал Al-Jazeera.

Фото: youtube.com
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Напомним, что ЮПС поддерживает ОАЭ. Расхождение в проведении политики двух арабских стран только усложняет сложившеюся ситуация в Йемене.

Министр иностранных дел Йемена Мохаммед аль-Хадрами сказал, что данный шаг ЮПС подразумевает отказ от Эр-Риядского соглашения, достигнутого в ноябре прошлого года. "Объявление так называемого переходного совета о своем намерении создать южную администрацию является возобновлением вооруженных действий... и объявлением о полном выходе из Эр-Риядского соглашения", - заявил аль-Хадрами в своем заявлении.

Движение сепаратистов вызывает опасения, что Йемен может еще больше погрузиться в хаос в условиях всемирной пандемии коронавируса.

До настоящего времени в Йемене был только один подтвержденный случай заболевания в южной провинции Хадрамаут, но эксперты предупреждают о катастрофических последствиях этого вируса в стране из-за отсутствия развитой системы здравоохранения. На современном этапе Йемен входит в число беднейших страны мира.

В мире Ближний Восток Йемен

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