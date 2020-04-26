Сербы поддержали Россию в борьбе с фальсификацией истории

Сербы в эти дни вспоминают жертв усташского террора. В воскресенье, 26 апреля, политическое руководство Республики Сербской и представители Сербской Православной Церкви соберутся у мемориала Доня Градина и по традиции отдадут дань памяти убитым и умершим в застенках лагерей марионеточного Независимого государства Хорватия - НГХ (1941-1945), наиболее ужасным из которых являлся Ясеновац, где масштабы совершенных преступлений соотносятся историками со зверствами нацистов в Освенциме и Треблинке.

При этом результаты последних исследований, проведенных журналистами Радио и телевидения Республики Сербской, продемонстрировали, что молодежь в Хорватии и других балканских государствах практически ничего не знает о Ясеноваце. Эксперты предупреждают, что это стало результатом массированной фальсификации истории, продвигаемой западными центрами силы и являющейся частью продолжающейся экспансии Запада на Восток.

В России и Сербии на фоне объявления президентом РФ Владимиром Путиным 2020 года Годом памяти и славы обсуждают перспективы создания института защиты исторической памяти, основы, объединяющей в борьбе с вызовами и угрозами, которые вновь встают перед человечеством, ради обеспечения мира на земле.

В этой связи корреспондент "Российской газеты" обратился за помощью к декану философского факультета Университета в Восточном Сараево, профессору Драге Мастиловичу, который разъяснил, что под покровительством Гитлера и в качестве его самых верных союзников хорваты-усташи приложили все усилия, чтобы завершить проект западных идеологов 19-го века: его целью было недопущение проникновения России и православия к теплым морям за счет уничтожения почти двух миллионов православных сербов.

"В ряду печальных примеров массового уничтожения сербского народа в независимом государстве Хорватии во время Второй мировой войны - концентрационный лагерь Ясеновац, который представляет собой эклектичный пример, свидетельствующий о масштабах преступлений, бесчеловечности и садизме убийц, а также о наличии замысла по осуществлению геноцида в отношении сербов, - указывает он. - Руководитель НГХ Анте Павелич и министр образования писатель Миле Будак хотели решить сербский вопрос радикально: треть - уничтожить, треть - насильно сделать католиками, треть - выселить в Сербию. Лозунг, придуманный Будаком, гласил: "Сербов - на вербы". В отчете Государственной комиссии Федеративной Народной Республики Югославии об установлении преступлений оккупантов и их пособников (1945 год), в числе прочего говорится: "Достижением НГХ стало то, что история получила новое представление о свирепости и кровопролитии. Вся история массовых криминальных убийств - просто блеклая картина перед лицом беспрецедентного террора в Хорватии (НГХ). В то время как за три столетия испанская инквизиция принесла около 30 тысяч жертв, Независимое Государство Хорватия, с населением менее 6 миллионов человек, в течение нескольких месяцев уничтожило 500-700 тысяч человек". Эти преступления оставляли без слов даже немецких и итальянских офицеров. Так, гитлеровский представитель в НГХ генерал Эдмунд Гляйзе фон Хорстенау действия усташей называл "неистовством бесчеловечных садистов".

Профессор констатирует, что количество жертв усташского лагеря Ясеновац никогда не будет и приблизительно установлено. "Территориальная комиссия Хорватии по установлению преступлений оккупантов и их пособников, которая первая проводила расследование в Ясеноваце, заключила, что в период существования лагеря (19 августа 1941 года - 23 апреля 1945 года) в нем убито от 500 до 600 тысяч человек, среди которых большинство - сербы", - поясняет декан.

Мастилович обращает внимание на то, что "из-за пиетета к этим и всем другим жертвам нацизма и фашизма нельзя допускать попыток пересмотра истории, искажения исторических фактов, подмены тезисов, релятивизации преступлений нацистов и их верных союзников". "При этом особо тщательно должны пресекаться попытки исторической фальсификации, нацеленные на объявление жертв нацизма нацистами и фашистами, а нацистов, фашистов и их верных союзников - антифашистами", - подчеркивает он.

Между тем и профессор философского факультета Белградского университета Милош Кович считает, что одна из главных причин враждебности Запада к сербам заключается в том, что они нас считают с 19-го века "малыми русскими". "Действительно, Россия оказала решающую поддержку борьбе сербов за освобождение от османского владычества, а сербы всегда отвечали России всеобщей любовью, которую можно назвать неотъемлемой частью сербской национальной идентичности, - поясняет историк. - Сербы никогда не забудут о помощи Николая II и России в роковом для нас 1914 году. Сдерживая западных крестоносцев, своими массовыми страданиями, как в 1941 или 1999 годах, сербы указывали России на опасность, давая ей время собраться и подготовиться к обороне. Я думаю, что важно понимать: агрессия Запада против сербов - это всего лишь подготовка к походу на Россию".