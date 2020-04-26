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Рубрика: Спорт

Разомнемся чешским

Стали известны соперники сборной России на Играх-2022
Текст: Павел Зарудный
Российская газета - Федеральный выпуск № 91(8145)
Международная федерация хоккея (ИИХФ) представила составы групп на хоккейный турнир Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
Российские хоккеисты отправятся на Игры-2022 в ранге олимпийских чемпионов. В 2018 году в Южной Корее наши парни обыграли в финале немцев. Фото: РИА Новости Российские хоккеисты отправятся на Игры-2022 в ранге олимпийских чемпионов. В 2018 году в Южной Корее наши парни обыграли в финале немцев. Фото: РИА Новости
Российские хоккеисты отправятся на Игры-2022 в ранге олимпийских чемпионов. В 2018 году в Южной Корее наши парни обыграли в финале немцев. Фото: РИА Новости

Сборная России попала в группу "В". Соперниками россиян станут команды Чехии и Швейцарии. Еще один участник квартета определится в квалификации.

Фото: AP Photo/Jeffrey T. Barnes
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В группе "A" сыграют сборные Канады, США, Германии и Китая. В группе "C" кроме Финляндии и Швеции болельщики увидят две команды, прошедшие квалификационный турнир.

Отметим, состав групп определялся по мировому рейтингу, в котором лидирует Канада, а российская дружина занимает вторую позицию.

В беседе с корреспондентом информационного агентства "Р-Спорт" глава Международной федерации хоккея Рене Фазель предположил, как повлияет на сборную России возможное участие хоккеистов из НХЛ.

По мнению главы Международной федерации хоккея Рене Фазеля, российская сборная - один из фаворитов Олимпиады-2022

"Сборная Швейцарии может представить различные составы на Олимпиаде в 2022 году в зависимости от того, будут в ней представлены хоккеисты из НХЛ или нет, - сказал Фазель. - Это же касается и сборной России, она может быть совсем иной по качеству, если хоккеисты из НХЛ приедут играть в Китай.

Фото: Артем Коротаев / ТАСС
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Если говорить с позиции того, хорошо ли для сборной России, что в группе не будет ни финнов, ни шведов, ни североамериканских команд, считаю, что российской команде достался не самый плохой вариант. Если Россия выиграет группу, будет чувствовать себя уверенно. Ваша сборная - всегда один из фаворитов. С другой стороны, если ты борешься за победу на Олимпиаде, тебе нужно обыгрывать любого соперника, не думая о раскладах. В финале в любом случае будет равный оппонент".

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