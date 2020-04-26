Студенты Института фармации им. Нелюбина Первого Московского государственного медицинского университета им. Сеченова получили возможность пройти теоретическую подготовку, практику и стажировки в ведущих мировых фармкомпаниях.

Сотрудники вуза и эксперты компаний подготовили обучающие курсы с учетом самых современных знаний в сфере фармацевтики. Один из них, рассчитанный на студентов 4-го курса и охватывающий два семестра, состоит из двух модулей. Первый - теоретический - "Введение в операционную практику международного фармацевтического бизнеса". Второй - лабораторно-практический - "Современные подходы к обеспечению качества, эффективности и безопасности лекарственных средств". Лекции проводятся на английском и русском языках в интерактивном формате. Модуль успешно освоили 60 студентов, 20 из них зачислены на лабораторно-практический модуль, организованный на базе лаборатории одной из компаний в Технополисе "Москва" и получили возможность углубить полученные знания, а также решить под руководством экспертов исследовательские задачи.

"Программы позволяют студентам старших курсов, ординаторам и аспирантам не только узнать о регуляторных аспектах регистрации лекарственных средств, но и в обстановке, максимально приближенной к реальным условиям работы отдела регистрации, отработать практические навыки работы с регистрационными досье на лекарственный препарат на русском и английском языках. Предусмотрена возможность дистанционного обучения, что особенно актуально сегодня", - рассказывает директор Института фармации Галина Раменская.

Для студентов старших курсов, ординаторов и аспирантов в институте есть программа "Разработка современных лекарственных препаратов", подготовленная одной из ведущих российских биотехнологических компаний. На лекциях ее специалисты знакомят студентов с организацией работы научно-исследовательского центра, биотехнологического производства, особенностями проведения доклинических и международных клинических исследований.

По завершении программ студенты получают сертификаты, в которых будут отражены дополнительные профессиональные компетенции, представляющие большой интерес для работодателей. Лучшие студенты в перспективе смогут получить работу в компании, которая их заинтересовала.