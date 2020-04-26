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26.04.2020 21:58
Рубрика: Экономика

Сеть Маска

Тестирование спутникового интернета Starlink начнется через полгода
Текст: Иван Черноусов
Российская газета - Федеральный выпуск № 91(8145)
Глава проекта Space X Илон Маск ответил на вопрос одного из пользователей Twitter о том, когда люди смогут воспользоваться спутниковым интернетом от Starlink. Бизнесмен пообещал, что "частная бета-версия" стартует через три месяца, а публичная через шесть". "РГ" выяснила, в чем преимущества "интернета Маска" и какие у него перспективы.
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"Число принципиальных отличий "интернета Маска" столь велико, что между "обычным" спутниковым интернетом и новым спутниковым интернетом немного общего, - объясняет телеком-эксперт Алексей Бойко. - "Интернет Маска" можно сравнить, скорее, с построением глобальной сети мобильного ШПД (широкополосный доступ. - Прим. "РГ"), антенны базовых станций которой подняты на высоту порядка 500-600 км". Основным отличием от существующего спутникового интернета является низкая задержка распространения сигнала - меньше, чем в сетях LTE, практически на уровне сетей 5G. Это делает "космический интернет" серьезным конкурентом для традиционных способов доставки интернета. Другое отличие - это глобальное покрытие. "Везде, где вы сможете разложить обращенную к небу "антенну Маска", вы сможете подключиться к интернету независимо от географии. Это существенно повлияет на уменьшение цифрового разрыва между людьми, которые живут вдали от "цивилизации", и обитателями мегаполисов".

Говорить о рыночных перспективах проекта пока что рано. "Мы не знаем, будет ли проект осуществлен вообще, будет ли он осуществлен в заявленные сроки", - отмечает Бойко. Кроме того, неизвестны расценки на "интернет Маска", а от них зависит конкурентность проекта. "Тем не менее проект при всей своей грандиозности кажется осуществимым, и его реализация, безусловно, стала бы для человечества шагом вперед", - заключает эксперт.

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