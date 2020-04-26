Трамп назвал ежедневные брифинги по коронавирусу пустой тратой времени

Президент США Дональд Трамп убежден, что его регулярные пресс-конференции, посвященные ситуации с коронавирусом в стране, являются пустой тратой времени, и обвинил в этом журналистов. С таким заявлением хозяин Белого дома выступил на фоне постоянной критики его брифингов в СМИ.
По его мнению, нет толка в этих встречах, на которых журналисты задают лишь враждебные вопросы и потом отказываются точно сообщать правду и факты. "Они получают рекордные рейтинги, а американцы не получают ничего, кроме фейковых новостей. Не стоит времени и усилий!" - написал Трамп в Twitter.
В последние недели американский лидер ежедневно проводил встречи, которые традиционно сопровождались пикировкой с представителями прессы, пишет РИА Новости. Ряд СМИ, поддерживающих политических оппонентов Трампа, обвиняли президента в попытках скрыть возможные ошибки его администрации в борьбе с коронавирусом. Трамп в ответ обвинял журналистов в неверной подаче его слов и искажении фактов.
По последним данным, за сутки в США число умерших выросло до 53,4 тысячи. Всего же на территории страны подтверждены свыше 933 тысяч случаев заражения.
What is the purpose of having White House News Conferences when the Lamestream Media asks nothing but hostile questions, & then refuses to report the truth or facts accurately. They get record ratings, & the American people get nothing but Fake News. Not worth the time & effort!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 25, 2020