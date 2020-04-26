Новости

У Камчатки произошло землетрясение, на Курилах – выброс пепла с Эбеко 04:50
Трамп назвал ежедневные брифинги по коронавирусу пустой тратой времени 04:48
Politico: Белый дом ищет замену министру здравоохранения США 04:28
В Туле ликвидировано открытое горение на заводе по производству битума 04:02
Глава Корейской ассоциации дружбы ответил на слухи о здоровье Ким Чен Ына 03:31
В Приморье коронавирус добрался до детской больницы 03:20
Куба направила более 200 врачей в ЮАР бороться с COVID-19 02:38
Власти Петербурга подтвердили смерть четырех медсестер 02:23
В Минкомсвязи анонсировали новые вывозные рейсы из-за рубежа 01:42
В Берлине прошел митинг против ограничений из-за COVID-19 00:48
В Москве скончались 38 пациентов с коронавирусом 25.04.2020
Борис Джонсон приступает в понедельник к работе после болезни 25.04.2020
Испанцам с начала мая разрешат гулять и заниматься спортом на улице 25.04.2020
Протоиерей Николай Балашов заразился коронавирусом 25.04.2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 200 тысяч 25.04.2020
Министр здравоохранения Ростовской области попала в больницу с инфарктом 25.04.2020
В Оренбуржье трое рабочих погибли от утечки газа в доменном цехе 25.04.2020
Volvo придется экономить 25.04.2020
В Севастополе закончили реконструкцию одной из центральных улиц города 25.04.2020
Мишустин поручил подготовить рекомендации по поведению в майские праздники 25.04.2020
Первый пациент с COVID-19 скончался в Якутии 25.04.2020
Мишустин поручил определить регионы, находящиеся в зоне риска из-за COVID-19 25.04.2020
В Удмуртии при обрушении кровли из-за сильного ветра погиб человек 25.04.2020
Дивеевский монастырь закрыли на карантин из-за коронавируса 25.04.2020
В Твери восемь суворовцев заразились COVID-19 25.04.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Как полноценный сон влияет на иммунитет
Как полноценный сон влияет на иммунитет
В ГИБДД рассказали о передвижениях между регионами в период изоляции
В ГИБДД рассказали о передвижениях между регионами в период изоляции
26.04.2020 04:48
Рубрика: В мире

Трамп назвал ежедневные брифинги по коронавирусу пустой тратой времени

Фото: AFP/Olivier DOULIERY Фото: AFP/Olivier DOULIERY
Фото: AFP/Olivier DOULIERY

Президент США Дональд Трамп убежден, что его регулярные пресс-конференции, посвященные ситуации с коронавирусом в стране, являются пустой тратой времени, и обвинил в этом журналистов. С таким заявлением хозяин Белого дома выступил на фоне постоянной критики его брифингов в СМИ.

Фото: Getty Images via AFP
Трамп предложил лечить больных COVID-19 солнечным светом

По его мнению, нет толка в этих встречах, на которых журналисты задают лишь враждебные вопросы и потом отказываются точно сообщать правду и факты. "Они получают рекордные рейтинги, а американцы не получают ничего, кроме фейковых новостей. Не стоит времени и усилий!" - написал Трамп в Twitter.

В последние недели американский лидер ежедневно проводил встречи, которые традиционно сопровождались пикировкой с представителями прессы, пишет РИА Новости. Ряд СМИ, поддерживающих политических оппонентов Трампа, обвиняли президента в попытках скрыть возможные ошибки его администрации в борьбе с коронавирусом. Трамп в ответ обвинял журналистов в неверной подаче его слов и искажении фактов.

По последним данным, за сутки в США число умерших выросло до 53,4 тысячи. Всего же на территории страны подтверждены свыше 933 тысяч случаев заражения.

В мире США Распространение коронавируса COVID-19 Дональд Трамп

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
За сутки в России подтверждено 5966 случаев коронавируса COVID-19 в 83 регионах
Лавров рассказал о запрете "старших товарищей" просить помощи у России
В Кузбассе с 5 мая введут электронные пропуска
Мишустин утвердил список медорганизаций для борьбы с коронавирусом в регионах
"Прогресс МС-14" установил рекорд по времени полета до МКС
Как России сыграть позитивную роль в новом мире после коронавируса
Почему Евросоюз отказался идти на поводу антикитайской кампании США и их союзников