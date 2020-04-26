Трамп назвал ежедневные брифинги по коронавирусу пустой тратой времени

Президент США Дональд Трамп убежден, что его регулярные пресс-конференции, посвященные ситуации с коронавирусом в стране, являются пустой тратой времени, и обвинил в этом журналистов. С таким заявлением хозяин Белого дома выступил на фоне постоянной критики его брифингов в СМИ.

По его мнению, нет толка в этих встречах, на которых журналисты задают лишь враждебные вопросы и потом отказываются точно сообщать правду и факты. "Они получают рекордные рейтинги, а американцы не получают ничего, кроме фейковых новостей. Не стоит времени и усилий!" - написал Трамп в Twitter.

В последние недели американский лидер ежедневно проводил встречи, которые традиционно сопровождались пикировкой с представителями прессы, пишет РИА Новости. Ряд СМИ, поддерживающих политических оппонентов Трампа, обвиняли президента в попытках скрыть возможные ошибки его администрации в борьбе с коронавирусом. Трамп в ответ обвинял журналистов в неверной подаче его слов и искажении фактов.

По последним данным, за сутки в США число умерших выросло до 53,4 тысячи. Всего же на территории страны подтверждены свыше 933 тысяч случаев заражения.