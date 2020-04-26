Указ губернатора Тульской области от 25 апреля 2020 года № 38 "О внесении изменений в указ Губернатора Тульской области от 16 марта 2020 года № 12"

В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тульской области, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Законом Тульской области от 2 февраля 1998 года № 75-ЗТО "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Тульской области", на основании статьи 33 Устава (Основного Закона) Тульской области постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Тульской области от 16 марта 2020 года № 12 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" следующие изменения:

1) подпункт "1)" подпункта 1.1 пункта 1 указа изложить в новой редакции:

"1) по 30 апреля 2020 года:

проведение деловых, культурных, зрелищных, спортивных, публичных и иных массовых мероприятий, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан, за исключением мероприятий, проводимых в дистанционном режиме;

нахождение на территории торговых и (или) развлекательных центров детей до 18 лет без сопровождения родителей (законных представителей);

деятельность ночных клубов (дискотек), бильярдных, боулингов, караоке-клубов, кинотеатров (кинозалов), библиотек, детских игровых комнат (игровых залов, игротек), детских развлекательных центров, батутных центров, квест-комнат (румов), спортивно-оздоровительных, спортивных клубов (залов) и фитнес-центров (фитнес-клубов), плавательных бассейнов и иных развлекательных и досуговых организаций (заведений, центров);

деятельность организаций дополнительного образования независимо от форм собственности и индивидуальных предпринимателей по реализации дополнительных общеобразовательных, культурных, спортивных, развивающих программ, в том числе не имеющих лицензий на образовательную деятельность, за исключением мероприятий, проводимых в дистанционном режиме;

деятельность полустационарных отделений и кабинетов ранней помощи государственных учреждений Тульской области в сфере социального обслуживания населения;

оказание стоматологических услуг, за исключением услуг, оказываемых исключительно по предварительной записи при условии нахождения в помещении (зале) не более 1 посетителя и проведения дезинфекции помещений (оборудования, предметов) после каждого приема посетителя, а также заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме;

торговлю непродовольственными товарами на оптовых и розничных рынках, а также проведение ярмарок;

деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах, тотализаторах, их пунктах приема ставок;

выезды любых организованных детских групп за ее пределы, в том числе творческих, спортивных коллективов и обучающихся детских школ искусств, профессиональных образовательных организаций;";

2) подпункт 1.3 пункта 1 указа изложить в новой редакции:

"1.3. Временно приостановить на территории Тульской области с 00.00 час. 28 марта 2020 года до 24.00 час. 30 апреля 2020 года:

работу организаций общественного питания, в том числе ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и объектов нестационарной торговли, оказывающих услуги общественного питания;

работу торговых, торгово-развлекательных центров и иных объектов розничной торговли;

работу объектов торговли, реализующих строительные материалы;

работу пунктов самовывоза;

продажу продовольственных товаров вне стационарных помещений, за исключением нестационарных торговых объектов, включенных в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории соответствующего муниципального образования Тульской области, относящихся к типу: "киоск", "киоск с остановочным навесом", "киоскиавтоматы по продаже питьевой воды", "павильон", "автолавка";

работу салонов красоты, парикмахерских, тату-салонов, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие непосредственное (личное) присутствие гражданина;

посещение гражданами территорий парков культуры и отдыха, а также территорий общественных пространств, расположенных в муниципальных образованиях Тульской области (приложение), за исключением граждан, работающих или посещающих объекты, расположенные на указанных территориях, с целью приобретения товаров, получения услуг, выполнения работ или проживающих в них.

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на:

работу организаций общественного питания, осуществляемую путем дистанционной торговли, в том числе с условием доставки или самовывоза;

столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций;

аптеки и аптечные пункты;

объекты розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи, спутникового телевидения и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), оборудования, а также выполняются работы по их ремонту и обслуживанию;

объекты розничной торговли горюче-смазочными материалами;

объекты розничной торговли, в которых реализуется и осуществляется ремонт средств коррекции зрения и технических средств реабилитации, включая протезно-ортопедические изделия;

салоны красоты и парикмахерские, осуществляющие деятельность исключительно по предварительной записи, при условии нахождения в них не более 5 человек одновременно;

объекты розничной торговли, реализующие продукцию без работы торгового зала (помещения) исключительно путем осуществления курьерской доставки;

объекты розничной торговли цветочной продукцией, реализующие такую продукцию без работы торгового зала (помещения) исключительно путем осуществления курьерской доставки;

работу объектов торговли, реализующих строительные материалы без работы торгового зала (помещения) исключительно путем осуществления курьерской доставки или самовывоза.";

3) подпункт 1.6 пункта 1 указа изложить в новой редакции:

"1.6. Запретить по 30 апреля 2020 года посещение гражданами плодопитомников, питомников, объектов торговли семенами, саженцами, рассадой, удобрениями и другими товарами для садоводства и огородничества, а также реализацию такой продукции, за исключением ее курьерской доставки или самовывоза.

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на плодопитомники и питомники, специализирующиеся на выращивании и разведении растений в открытом грунте и теплицах, осуществляющие деятельность исключительно по предварительной записи, при условии нахождения в них не более 5 человек одновременно.".

2. Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор Тульской области А.Г.Дюмин







