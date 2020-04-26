Турниры ATP и WTA будут приостановлены до 3 августа

Пауза в проведении соревнований Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) будет продлена до 3 августа, сообщает издание Marca.

Изначально планировалось, что сезон возобновится 16-23 августа турниром в Цинциннати (США).

Однако пока такое развитие событий кажется маловероятным из-за закрытых границ и ситуации с коронавирусом с Штатах, где сейчас более 940 тысяч случаев заражения.

Напомним: ранее из-за пандемии был отменен "Уимблдон", а Открытый чемпионат Франции ("Ролан Гаррос") перенесли на 27 сентября. Проведение Открытого чемпионата США (US Open) в Нью-Йорке по-прежнему остается под вопросом.