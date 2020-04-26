Ученые РАН доказали возможность жизни микробов на Венере и Марсе

Ученые Института космических исследований РАН провели серию экспериментов, чтобы проверить, способны ли микроорганизмы выжить в экстремальных космических условиях. Они смоделировали атмосферу Венеры, где действует высокая радиация и резкие скачки температуры. Эти испытания микроскопические грибы успешно выдержали.

Затем ученые исследовали выживаемость взятых в Арктике микроорганизмов, смоделировав условия на поверхности Марса - облучение радиацией, температура минус 50 градусов Цельсия. И бактерии выдержали экстремум.

Также ученые оценили, выживут ли микроорганизмы во льду спутника Юпитера Европы, если они будут выброшены с фонтаном воды на поверхность из подледного океана. Создав необходимые условия, исследователи обнаружили, что бактерии перенесли суровые испытания. Более того, они могут существовать во льду на глубине 10-100 сантиметров в течение 1000-10000 лет после выброса.