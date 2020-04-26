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26.04.2020 16:07
Рубрика: В мире

В Берлине прошел массовый митинг против карантинных мер

Текст: Екатерина Забродина

Полицейские не только в шлемах, но и в респираторах, демонстранты, раздающие интервью на почтительном расстоянии полутора метров от журналистов, - таких демонстраций Германия, пожалуй, еще не видела. На выходных около тысячи жителей немецкой столицы, вопреки запрету на массовые собрания, вышли на улицы центрального района Берлин-Митте, чтобы выразить протест против ограничений общественной жизни. При этом с прошлой недели в стране уже началось смягчение карантинных мер, а с 4 мая ожидаются дальнейшие послабления, которых немцы ждут с нетерпением.

Фото: iStock
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В результате стражи порядка задержали более ста человек "для установления личности". Им пришлось пройти настоящий квест, чтобы успеть оперативно перекрыть площадь Розы Люксембург, не допустив скопления людей на ограниченном пространстве. Постояв возле заграждений, они постепенно растворились в улицах и переулках Берлина, так что применять спецредства и технику против толпы не пришлось. Как отмечает портал focus.de, "большинство протестующих не принадлежали к какой-либо партии или политическому движению, что заметно отличало эту акцию от других митингов".

Похожая "надпартийная" демонстрация, хотя и гораздо более малочисленная, прошла в Штуттгарте, где местный правозащитник, оспорив в суде решение городских властей, вывел на Дворцовую площадь до 350 человек. Наконец, сразу четыре акции против карантина состоялись в субботу в деловой столице Германии - Франкфурте-на-Майне. Пожалуй, их участники оказались самыми дисциплинированными: собрались на открытой местности перед Старой оперой и строго соблюдали обязательную социальную дистанцию. "Число демонстрантов не превышало 50 человек", - отрапортовала местная полиция, которая фактически отработала в новых реалиях контроль массовых мероприятий (хотя формально таковые запрещены до 31 августа). В СМИ даже появился новый термин - "гигиена демонстраций", предписывающая, например, обязательное ношение медицинских масок стражами порядка.

В свою очередь власти ФРГ настаивают: введенные запреты полностью легальны и не противоречат Конституции, поскольку в экстренных случаях предусмотрены федеральным Законом о защите от инфекционных болезней. Между тем протест против ограничений свобод на фоне эпидемии нельзя назвать повсеместным. Немцы при этом отличаются известной дисциплинированностью. Согласно опросу телеканала ZDF, 87 процентов граждан по-прежнему поддерживают введенные правительством меры.

И все же немецкий политолог Александр Рар ранее признался в интервью "РГ", что подобные настроения среди людей и его поколения, и молодежи оказались для него полной неожиданностью. "С небывалым ограничением свобод согласились те, кто вырос в либеральной модели, а про комендантский час знает только из фильмов про войну", - отмечал собеседник "РГ". По его словам, жителям Германии, как и других стран, эти запреты даются нелегко. Однако социальное дистанцирование на глазах становится нормой жизни, к которой люди "во многом привыкли".

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