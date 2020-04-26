В Испании могут разрешить прогулки семьей и занятия спортом на улице

С понедельника они смогут гулять в течение часа в период с 9 до 21 часа в сопровождении взрослого. Санчес призвал родителей проявить осторожность и ответственность и строго соблюдать правила, разработанные местным минздравом. Речь идет о социальной дистанции, обязательном ношении масок взрослыми и ряде других. Кстати, неразбериха с возрастом детей, которым разрешили выходить из дома, завершилась только после того, как указ был опубликован в официальном вестнике Испании. Сначала речь шла о детях до 12 лет, затем до 14, только теперь был установлен порог в 13 лет. Это значит, что подростки, которые оказались старше, все еще обязаны сидеть дома, и только в исключительных случаях им разрешено ходить в магазин вместо взрослых.

Если это смягчение карантина не приведет к росту числа заболевших, Мадрид готов пойти на следующие шаги и уже со 2 мая дать возможность заниматься спортом и гулять семьями. Правда, добро сначала должно дать министерство здравоохранения.

В целом отказ от карантина может начаться с 10 мая. Происходить это будет постепенно, в зависимости от ситуации в том или ином регионе. Условия для всех автономий будут одинаковыми.

Согласно последним данным, в Испании зарегистрировано 207 634 случаев инфицирования коронавирусом: 98 732 человека выздоровели, 23 190 - скончались. Как отметили в минздраве, за минувшие сутки умерло 288 человек, это самый низкий показатель с 21 марта.