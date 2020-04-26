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26.04.2020 13:31
Рубрика: В мире

В Италии допустили открытие музеев и достопримечательностей в мае

Текст: Нива Миракян (Рим)

Итальянские власти нацелены на открытие музеев и известных на весь мир археологических памятников, таких как Колизей и Помпеи, в мае 2020 года. Об этом сообщил в интервью римской La Repubblica министр культуры и туризма Италии Дарио Франческини.

Как отметил министр, достопримечательности откроются не 4 мая, когда будет дан старт так называемой "второй фазе" многоэтапного выхода страны из общенационального карантина, а чуть позднее. При этом откроются лишь те культурные объекты, которые смогут обеспечить все меры безопасности и предписания, озвученные научным комитетом.

Фото: EPA-EFE/FABIO FRUSTACI
Италия останется закрытой для туристов до конца года

Туристический сектор ежегодно приносит в госбюджет Италии от 13-15 процентов вливаний (237 миллиардов евро), половина из которых приходится на иностранных туристов. В 2019 году Апеннины посетили 237 миллиардов путешественников со всего мира. По мнению Франческини, говорить об открытии границ и возрождении массового международного туризма на данном этапе преждевременно.

"Все будет напрямую зависеть от эпидемиологической ситуации и решения отдельных стран. Накануне я принял участие в заседании "большой двадцатки" по туризму - у всех представителей этого форума одни и те же переживания и желания вернуться к привычному ходу вещей, но массового международного туризма в этом году не будет", - рассказал министр.

Власти Италии намерены выделить внушительные денежные средства, чтобы поддержать на плаву внутренний туризм, а также помочь итальянцам организовать в этом году отпуск на местных курортах. Ожидается, что каждая итальянская семья получит от государства по 500 евро.

"Мы намерены предоставить бонус семьям с детьми, имеющим средний и низкий доход. Однако пока рано говорить, будет ли это 500 евро на семью или меньшая сумма на одного человека. В любом случае, они смогут ее потратить на посещение туристических структур: от гостиниц до приморских курортов", - пояснил Дарио Франческини.

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