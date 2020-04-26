В Италии скончался журналист Джульетто Кьеза

По словам женщины, ее мужу стало плохо, на помощь приехала "скорая", но врачи не сумели его спасти. Друг журналиста, меценат Эннио Бордато подтвердил в беседе с РИА Новости, что Джульетто Кьеза недавно перенес операцию, и все надеялись на лучшее, однако осложнения дали о себе знать.

Уже зрелым журналистом Кьеза работал корреспондентом газет Unita и La Stampa в Москве, застал "перестройку", описывая в своих репортажах метаморфозы, происходившие на глазах всего мира с Советским государством. Он стал автором не только публикаций, но и многих книг об СССР и о новой России, переведенных на разные языки. В 2004 году Кьеза избрался в Европарламент, выступал за сохранение дружественных отношений с Москвой. Он также стал соавтором нашумевшего фильма "9/11. Расследование с нуля", в котором представил свою версию терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.