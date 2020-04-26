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26.04.2020 13:02
Рубрика: В мире

В Италии скончался журналист Джульетто Кьеза

Текст: Марина Алешина
Печальная новость пришла из Италии: там на 80-м году жизни скончался известный журналист Джульетто Кьеза. Причиной смерти стал инфаркт. Об этом агентству ТАСС сообщила Фьямметта Кукурния, супруга Кьезы.
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

По словам женщины, ее мужу стало плохо, на помощь приехала "скорая", но врачи не сумели его спасти. Друг журналиста, меценат Эннио Бордато подтвердил в беседе с РИА Новости, что Джульетто Кьеза недавно перенес операцию, и все надеялись на лучшее, однако осложнения дали о себе знать.

Уже зрелым журналистом Кьеза работал корреспондентом газет Unita и La Stampa в Москве, застал "перестройку", описывая в своих репортажах метаморфозы, происходившие на глазах всего мира с Советским государством. Он стал автором не только публикаций, но и многих книг об СССР и о новой России, переведенных на разные языки. В 2004 году Кьеза избрался в Европарламент, выступал за сохранение дружественных отношений с Москвой. Он также стал соавтором нашумевшего фильма "9/11. Расследование с нуля", в котором представил свою версию терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

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