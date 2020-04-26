В Южной Корее зарегистрированы заразившиеся COVID-19 в третий раз

В Южной Корее продолжает расти количество людей, которые заразились коронавирусом COVID-19 повторно, причем появились несколько человек, у которых это произошло в третий раз. Местные медики не могут пока объяснить природу этого феномена, но успокаивают, что, похоже, "вторичный" вирус очень слабый и другим людям скорее всего не передается.

Южная Корея по части ситуации с COVID-19 выглядит как островок благополучия в неспокойном и бурном океане, где все остальные пытаются сдержать распространение коронавируса. Однако есть вопрос, который не дает покоя местным специалистам и властям, заставляя их озадаченно чесать затылки.

Хотя доля выздоровевших быстро растет, а количество победивших вирус заметно опережает численность новых больных, но параллельно все больше становится тех, кто заразился COVID-19 во второй и даже в третий раз. Как сообщили в министерстве здравоохранения Республики Корея, по состоянию на вчерашний день в стране было зарегистрировано всего 250 случаев повторного выявления коронавируса у тех, кто выздоровел. Всего лишь за сутки число "вторичников" возросло сразу на 22 человека. Таким образом доля повторных заражений среди выздоровевших составляет 2,9 процента или, если говорить совсем грубо, из 30-40 выздоровевших один заражается COVID-19 снова.

Кроме того, есть теперь и те, кто заразился COVID-19 в третий раз. Таких пока три человека.

Южнокорейские эксперты и власти сейчас ведут активную работу, пытаясь выяснить, что же на самом деле происходит и насколько это опасно. До сих пор доминируют две версии - повторно выявляются либо "осколки" уже погибшего вируса или вирус умудряется как-то реактивироваться, сумев затаиться после атаки иммунной системы организма. Эксперты надеялись, что у переболевших появляется иммунитет, который будет защищать их от COVID-19, но выходит, что это не совсем так. Если это предположение подтвердится, то будет сложно создать вакцину, защищающую от COVID-19.

Правда корейские эксперты отмечают, что пока много неясного и делать какие-то выводы преждевременно. С теми же вторично зараженными тесты часто выдают противоречивые результаты, то выявляя вирус, то говоря, что человек выздоровел. Кроме того, пока не зафиксировано не единого случая, чтобы от "вторичников" заразился кто-то еще. С другой стороны, Корее с ее сейчас небольшим количеством появляющихся новых больных все выяснить уже не так-то и просто, слишком мало статистики. В любом случае COVID-19 продолжает загадывать новые загадки, заставляя специалистов признавать, что они знают об этом вирусе еще далеко не все.

В остальном ситуация в Южной Корее продолжает улучшаться. За прошедшие сутки, на полночь 26 апреля в стране было зарегистрировано лишь 10 новых больных. Вот уже четвертый день подряд число новых зараженных не превышает десяти, тогда как выздоравливает около сотни. На текущий момент в стране всего лишь 1769 больных, тогда как общая численность заражений за все время 10 728. Это означает, что выздоровело уже более 81 процента инфицированных. Число смертей растет медленными темпами, дойдя до показателя 242 человека. Летальность составляет 2,26 процента, где основными группами риска являются люди в возрасте 70-79 лет с летальностью свыше десяти процентов, и особенно в возрасте от 80 лет и старше. У последних умирает почти каждый четвертый, кто заразился коронавирусом.