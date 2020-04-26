В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все монахи

С тех пор, как 5 апреля в Киево-Печерской лавре были выявлены первые случаи заболевания коронавирусом, на территории главного православного монастыря Украины заразились все священнослужители, а также учащиеся Киевской духовной академии.

О тяжелом для Лавры испытании РБК рассказал митрополит Климент - глава информационного-просветительского управления Украинской православной церкви Московского патриархата. По его словам, всего заболели до двух сотен человек, трое монахов скончались.

Однако большинство сейчас, к счастью, чувствуют себя гораздо лучше, включая настоятеля митрополита Павла, который уже выписался из больницы.

Ситуация осложняется еще и тем, что на территории Лавры также действует государственный музей, чьи сотрудники находятся на карантине. Ранее СМИ писали о том, что тестировать всех священников на COVID-19 по распоряжению мэра Виталия Кличко начали только после того, как инфекция широко распространилась по Лавре. Сейчас она закрыта для прихожан.