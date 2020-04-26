В Киргизии за нарушение ПДД автовладельцев будут лишать пропусков

В Киргизии за нарушение правил дорожного движения во время действия чрезвычайного положения автовладельцев будут лишать пропусков. Об этом сообщил комендант Бишкека Алмаз Орозалиев.

- Из-за действующих ограничений на передвижение автотранспорта и людей дороги столицы свободны, тем не менее водители умудряются совершать ДТП, - рассказал Алмаз Орозалиев. - Мы выдали пропуска, чтобы доставлять товары первой необходимости, а не устраивать на столичных улицах автогонки. Словом, если кто-то будет задержан сотрудниками дорожно-патрульной службы за превышение скорости, то будут отбирать не только пропуска, но в случае необходимости и водительские права.

Между тем по информации Главного управления безопасности дорожного движения (ГУБДД) МВД Киргизии за месяц по республике было зарегистрировано около 23 тысяч нарушений правил дорожного движения. Вместе с тем в ведомстве проинформировали о снижении на 72,6% общего количества дорожно-транспортных происшествий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.