В Китае воров за кражу уличного люка могут приговорить к смертной казни

В Китае воров за кражу уличного люка отныне могут приговорить к смертной казни. Верховный народный суд, Верховная народная прокуратура и министерство общественной безопасности КНР обнародовали совместное заявление, в котором указывается, что китайские суды отныне вправе приговорить таких лиц к высшей мере наказания, если будет установлено, что они крали или повреждали крышки люков, сообщает официальная газета "Жэньминь Жибао". Теперь это деяние приравнено к преступлениям, "угрожающей общественной безопасности", наряду с коррупцией.

По словам представителя китайских судебных органов Ван Чуня, похищение или уничтожение крышки люка не может быть просто идентифицировано как преступление, связанное с кражей или уничтожением имущества.

"За него преступникам должно быть назначено более суровое наказание", - отметил Чунь, добавив, что крайне серьезное наказание ждет чиновников, которые не обеспечили замену украденных или испорченных люков, проявив халатность. Как отмечает издание, в период с 2017 по 2019 год из-за сломанных или украденных крышек люков в КНР получили увечья или погибли более 70 человек.

Как правило, злоумышленники пытаются украсть крышки люков, чтобы продать их в конторы, покупающие металлолом. При этом больше половины преступлений совершается в центральной провинции Хэнань. Как отмечает издание Global Times, таких злоумышленников даже прозвали "колодезными маньяками".