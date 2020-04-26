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26.04.2020 21:30
Рубрика: Власть

В Минобороны подтвердили более 2 тысяч случаев заражения коронавирусом

Текст: Иван Петров

В общей сложности в настоящее время в России коронавирусом заражены более 2 тысяч человек, которые служат или работают в структурах министерства обороны РФ. Такие данные опубликованы в свежем информационном бюллетене военного ведомства по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (по состоянию на 26 апреля 2020 г.).

Фото: Вадим Брайдов / ТАСС
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Отмечается, что в ходе сплошного тестирования в Вооруженных Силах РФ в период с марта по 26 апреля установлено 874 военнослужащих с положительными результатами на коронавирус. Из них в госпиталях Минобороны сейчас находятся 314 человек, 175 военнослужащих изолированы в местах их службы, 6 человек проходят лечение в учреждениях системы гражданского здравоохранения, а 379 человек изолированы на дому.

Поясняется, что все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Из них в тяжелом состоянии в настоящее время находятся 4 человека, в том числе один больной помещен на искусственную вентиляцию легких, 15 инфицированных находятся в состоянии средней тяжести, у всех остальных коронавирус проходит без симптомов заболевания.

Есть подтвержденные случаи вируса и в среде обучающихся в высших военных учебных заведениях. Коронавирусом инфицированы 779 военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей. Из них в госпиталях Минобороны России лечатся 304 человека, помещены в изоляторы по месту службы - 354 человека. Еще 9 человек проходят лечение в учреждениях системы гражданского здравоохранения, а 112 человек изолированы на дому - у них заболевание проходит без симптоматических проявлений.

Еще 192 заболевших коронавирусом - это преподаватели и воспитанники довузовских учебных заведений. Из них в госпиталях Минобороны России находятся 8 человек, в изоляторах учебных заведений - 15 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения - 9 человек, в домах отдыха Минобороны РФ - 160 человек.

Фото: РИА Новости
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Среди гражданского персонала Вооруженных сил РФ инфицированы 245 человек. В госпиталях Минобороны проходят лечение 25 человек, в учреждениях системы гражданского здравоохранения - 33 заболевших, 175 больных изолированы на дому, в домах отдыха Минобороны России лечатся 12 человек.

Таким образом, по состоянию на 26 апреля 2020 года всего в армии и структурах Минобороны России зарегистрированы 2090 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.

"В рамках борьбы с возникновением и распространением новой коронавирусной инфекции во всех воинских частях и организациях военного ведомства ежедневно проводятся профилактические и диагностические мероприятия с личным составом, а также дезинфекция транспорта, служебных и жилых помещений, материальных средств", - напомнили в Минобороны России.

В настоящее время развернуты 5554 стационарных контрольных пункта термометрии и сформированы оперативные группы по мониторингу и оперативному реагированию. Подчеркивается, что весь личный состав по прибытию на службу в обязательном порядке проходит медицинский осмотр с замером температуры тела. "Военными медиками в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях и организациях Минобороны РФ по мере поступления тест-систем проводится превентивное сплошное тестирование военнослужащих и гражданского персонала", - уточнили в военном ведомстве.

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