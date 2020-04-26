В России число детей-сирот сократилось вдвое

Университет прокуратуры РФ провел исследование, связанное с вопросами защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По данным Генпрокуратуры, их число сократилось практически вдвое - с 87 604 в 2014 году до 44 429 в 2019 году. Как отметили авторы прокурорского исследования, положительная динамика стала возможной в том числе благодаря достаточно эффективной работе службы семейного устройства детей-сирот.

Вместе с тем в надзорном ведомстве указали на то, что права сирот по-прежнему нарушаются. К сожалению, нередко такие дети остаются без внимания органов опеки и попечительства. В интернатах не всегда создаются должные условия для их жизни, учебы, общения со сверстниками. Выпускники интернатных учреждений сталкиваются с многочисленными трудностями - от обеспечение жильем и поиском работы до создание своей семьи, и общения с новыми людьми.

Более того, как заявили в Генпрокуратуре, халатное отношение должностных лиц к своим прямым обязанностям по защите детей-сирот может приводить к преступлениям, вплоть до посягательств на их личную неприкосновенность.

Иногда защитить права детей удается только после вмешательства органов прокуратуры.

Например, прокуратурой Республики Калмыкия было установлено, что с личных счетов несовершеннолетних, пребывающих в Элистинском доме-интернате для умственно отсталых детей, систематически снимались деньги. В общей сложности за несколько лет с личных счетов несовершеннолетних воспитанников было снято около 2 млн рублей. В результате прокурорского реагирования имущественные права детей-сирот были восстановлены в полном объеме.

В 2019 году прокурорской проверкой в одном из детских домов Удмуртии был выявлен факт нарушения прав воспитанников на создание безопасных условий проживания. Системы противопожарной защиты устарели, наблюдался отказ противопожарных систем, допускалась эксплуатация неисправных извещателей. Выявленные нарушения создавали реальную угрозу жизни и здоровью детей. После вмешательства прокурора было выделено более 3 млн рублей на модернизацию системы противопожарной защиты республиканского детского дома. В настоящее время проводятся работы по модернизации системы противопожарной защиты, права детей-сирот восстановлены.

Также по данным Генпрокуратуры, только в сфере соблюдения жилищных прав детей-сирот за последние три года прокурорами было выявлено более 54 тысяч нарушений.

По результатам прокурорских представлений к дисциплинарной ответственности привлечены 2,7 тысяч человек. В защиту жилищных прав детей-сирот в суды направлено 26,8 тысяч исков. О недопустимости нарушения закона предостережено 250 должностных лиц. Органами предварительного расследования по материалам прокурорских проверок возбуждено 63 уголовных дела.

Как подытожили авторы научного исследования Университета прокуратуры, осложняют ситуацию с защитой прав сирот законодательные пробелы, в том числе касающиеся вопросов подготовки детей к самостоятельной жизни, своевременного обеспечения их жильем, инклюзивного образования, обучения детей-инвалидов.

Так, например, отсутствие законодательно закрепленного термина "постинтернатное сопровождение" приводит к различному его толкованию и применению органами власти и специализированными организациями. В результате, по данным прокуратуры, сироты остаются без должной защиты.