В российских вузах может появиться прикладной бакалавриат

Можно ли получить диплом вуза, а на следующий день пойти работать по специальности? Зачем фрезеровщику высшее образование? Станут ли колледжи и вузы конкурентами?

По итогам Госсовета по науке и образованию президент поручил кабинету министров рассмотреть до 1 июня вопрос о введении в российских вузах программ прикладного бакалавриата. Чем он отличается от обычного, который сегодня есть во всех российских вузах?

Суть - в сочетании программ среднего и высшего профобразования, союз практических навыков работы на производстве и глубоких теоретических знаний. Причем не менее половины всего обучения - практика, включая лабораторные, опыты и эксперименты, а также мастер-классы на производстве. Задача прикладного бакалавриата - сделать так, чтобы вместе с дипломом о высшем образовании молодые люди получали полный набор знаний и навыков, чтобы сразу, без дополнительных стажировок, начать работать по специальности.

Вообще, история с прикладным бакалавриатом не нова. В 2010 году в России уже был запущен такой эксперимент. 50 с лишним вузов и техникумов взялись тогда за новый подход к профобразованию. Но через пару лет дело застопорилось: слишком запутанной оказалась процедура приведения к общему знаменателю программ высшего и среднего профобразования.

- Эксперимент был начат 10 лет назад: предполагалось, что такая модель станет альтернативой классическому среднему профобразованию, рассказывает начальник департамента образовательной деятельности Университета ИТМО Алия Багаутдинова. - В образовательных стандартах того времени был четко прописан "практико-ориентированный, прикладной вид профессиональной деятельности" как основной. Потом требование было снято, также как и само разделение бакалавриата на обычный и прикладной.

Но реальность такова, что специалист СПО сегодня уже превзошел уровень выпускника техникума. Что думают вузы сейчас, готовы ли переходить на "новые рельсы"? Какие направления, в первую очередь, подходят для этого?

Директор Института фундаментального инженерного образования СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Юрий Филатов, уверен: прикладное образование - тема именно для инженерно-технологического профиля деятельности. В фаворе здесь могут быть такие направления, как производство машин и оборудования, ракетостроение и космическая техника, производство электронных и оптических изделий.

А вот проректор по образовательной деятельности Томского госуниверситета Евгений Луков считает, что и творческим специальностям здесь место. Например, из таких сфер как медиа, IT, реклама, искусство, дизайн. Возможно, менеджмент и предпринимательство, документоведение. Прикладной бакалавриат может стать перспективным и для направлений подготовки, ориентированных на экономику 4.0 (например "Инноватика") - это программы, которые направлены на подготовку специалистов по "цифровой трансформации организаций.

В чем главный плюс прикладного бакалавриата?

- Такие программы будут разрабатываться только вместе с работодателями: это принципиальный момент, - говорит Евгений Луков. - Студенты, которые выберут программы прикладного бакалавриата, сразу получат навыки, востребованные на рынке. Ведь наполовину учеба будет состоять из практики.

Кстати, в ТГУ уже есть примеры тесного сотрудничества с работодателями: например, научно-образовательные центры "Высшая IT-школа", "Высшая школа журналистики". Там студенты начинают работать уже со второго курса. По мнению Евгения Лукова, это первые направления в ТГУ, которые смогут достаточно быстро перейти на прикладной бакалавриат.

Но мало просто быть "в тренде" индустрии. Нужен четкий стандарт, разработанный вместе с работодателями, с учетом современных технологий, которые меняются стремительно.

Вообще, работодатель - главное звено в истории с прикладным бакалавриатом. А как же преподаватели? Потребуется ли им переподготовка?

- Им точно нужна будет стажировка в российских и зарубежных образовательных, промышленных и научных организациях, - отмечает Юрий Филатов. - Потребуется привлечение к работе российских и зарубежных специалистов. Но в какой-то степени прикладной бакалавриат - это восстановление старой практики советских времен.

Комментарии

Максим Назаров, проректор РАНХиГС:

- В 2010 году в РАНХиГС совместно с МИСиС была успешно опробована экспериментальная программа прикладного бакалавриата. Тогда это было так: в течение 2,5 лет студент проходил программу СПО в академии, отрабатывая практические навыки, а завершающие полтора года обучался в МИСиС по программе бакалавриата, получая профессиональные компетенции, необходимые для эксперта-технолога. Эксперимент в целом прошел успешно, хотя мы столкнулись с определенными трудностями в правовом поле. Но преимущества очевидны: практическая подготовка таких выпускников значительно сильнее, чем у выпускников обычного бакалавриата. Главное, чтобы были реальные места практик и стажировок на предприятиях.

Алия Багаутдинова, начальник департамента образовательной деятельности Университета ИТМО:

- Важно закрепить понятие прикладного бакалавриата на уровне законодательства, определить его место в системе высшего образования. Модель, когда прикладной бакалавриат рассматривался как элемент интеграции высшего и среднего профессионального образования, оказалась недостаточно эффективной.

Юлия Мурзина, доцент кафедры общей и социальной психологии Тюменского госуниверситета:

- Выпускники вузов должны иметь, прежде всего, научную систему мировоззрения. Без изучения базовых дисциплин общенаучного цикла это невозможно. Практические навыки без знания методологии достаточно быстро могут потерять актуальность. Но если у специалиста были заложены основы фундаментального знания, то он легко адаптируется к изменившимся требованиям работодателя. Поэтому введение программ прикладного бакалавриата в вузах вызывает вопросы. А вот если эту форму подготовки распространять на СПО как первоначальный этап профессионального обучения по техническим специальностям, то идея интересная и требует детального обсуждения.