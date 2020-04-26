В штате Нью-Йорк анализы на коронавирус можно будет сдать в аптеках

Теперь в американском штате Нью-Йорк любой желающий сможет сдать анализы на коронавирус в аптеке, соответствующий указ подписал губернатор штата Эндрю Куомо. В общей сложности нововведение затронет около пяти тысяч местных аптек.

Сегодня в штате Нью-Йорк ежедневно анализы на COVID-19 сдают около 20 тысяч человек. За счет увеличения числа мест, где можно провериться, Куомо планирует поднять количество производимых в день тестов до 40 тысяч.

"Так как у нас теперь больше мест для сбора анализов, то мы сможем занизить требования к тем, кто хочет проверить себя", - заявил губернатор.

Согласно его распоряжению, сотрудники сферы здравоохранения, а также полицейские, пожарные, водители общественного транспорта и работники магазинов смогут сдать анализы на коронавирус даже если у них нет соответствующих симптомов.

Напомним, что на сегодняшний момент количество подтвержденных случаев COVID-19 в штате Нью-Йорк составляет 282 143 человека - это самый высокий показатель во всей стране. 16 599 инфицированных скончались. США по-прежнему лидируют по количеству зараженных коронавирусом в мире. Всего в этой стране насчитывается 939 249 заболевших, более 50 тысяч человек скончались.