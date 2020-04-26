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26.04.2020 10:51
Рубрика: В мире

В США начали преследовать спекулянтов за завышение цен во время пандемии

Текст: Александр Гасюк

Власти США впервые привлекли к уголовной ответственности спекулянта, завышавшего цены на изделия индивидуальной защиты во время эпидемии коронавируса. Обвинения в нарушении положений подписанного в начале апреля президентом США Дональдом Трампом закона об оборонной продукции (Defense Production Act) выдвинуты против жителя Нью-Йорка.

Фото: AFP/Olivier DOULIERY
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Как сообщает издание The Hill, предприниматель по имени Амардип Сингх массово скупал защитные маски и одноразовые перчатки на оптовых складах, а затем реализовывал этот товар через свой частный магазин. При этом, как установило следствие, бизнесмен активно манипулировал ценами. В частности, купив многоразовые маски за 3 доллара 10 центов он перепродавал их уже за 9,99 доллара, а на одноразовые маски завышал цену более чем в 10 раз от стоимости закупки - с 7 центов до 1 доллара. Купленную за 2,50 доллара коробку перчаток Сингх реализовывал по цене 7,99 доллара.

При обыске в магазине предпринимателя-спекулянта правоохранители обнаружили 100 тыс. масок, 10 тыс. перчаток, 2,5 тыс. защитных костюмов и полмиллиона одноразовых перчаток.

Фото: AFP/KAMIL KRZACZYNSKI
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"Как указано в обвинении, Сингх скупал критические средства индивидуальной защиты во время кризиса в области общественного здравоохранения и перепродавал с огромной наценкой, - заявили в американской прокуратуре, - К сожалению, он использовал эту возможность для заработка денег на завышении цен на эту продукцию".

Отмечается, что нарушителю грозит до одного года тюрьмы в случае признания его вины судом. Такое наказание предусмотрено введенным в действие в связи с эпидемией COVID-19 в США законом о оборонной продукции. Он позволяет американским госведомствам применять любые необходимые меры для обеспечения приоритетных и бесперебойных поставок средств индивидуальной защиты на внутренний рынок. Среди прочего закон запрещает экспорт производимых в США респираторных масок, а также устанавливает уголовное наказание для спекулянтов, наживающихся на чрезвычайной ситуации.

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