В Токио зафиксировано самое низкое число новых больных COVID с 1 апреля

В Токио 26 апреля зарегистрировано самое малое число новых случаев коронавируса за все время с 1 апреля. Об этом сообщили власти японской столицы.

Всего 26 апреля зафиксированы 72 случая заболевания. При этом общее число заболевших в Токио составляет 3900 человек, 93 человека скончались от последствий коронавируса.

Всего в Японии на утро 26 апреля насчитывалось более 13 тысяч случаев заболевания и минимум 360 смертей.

Уже через несколько дней в Японии начинается "Золотая неделя" (на конец апреля - начало мая приходятся сразу несколько праздников, из-за чего большинство работодателей предоставляют отпуск сотрудникам), во время которой люди традиционно совершают поездки домой или в отпуск. Власти опасаются, что в этом году Золотая неделя может спровоцировать распространение коронавируса, и призывают население сидеть дома.

Пока что, по данным со станции Токио - центрального вокзала японской столицы, заполняемость скоростных поездов-синкансенов на 90 процентов меньше, чем было до начала пандемии. Количество людей на улицах Токио также снизилось на 50-80 процентов.