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26.04.2020 20:02
Рубрика: Общество

Даю установку

Наставник - это человек, определяющий атмосферу успеха
Текст: Ирина Борисова
Российская газета - Спецвыпуск № 91(8145)
О необходимости возродить в стране движение наставничества не раз говорил на различных площадках президент страны. Система научного наставничества восстанавливается и в вузах, но она имеет свои особенности.
Старший товарищ - и учитель, и друг, с которым можно порадоваться успешно решенной задаче. Фото: Александр Корольков Старший товарищ - и учитель, и друг, с которым можно порадоваться успешно решенной задаче. Фото: Александр Корольков
Старший товарищ - и учитель, и друг, с которым можно порадоваться успешно решенной задаче. Фото: Александр Корольков

Принято думать, что наставник - это более опытный в профессии человек с богатым жизненным опытом и обязательно старший по возрасту. Ситуация с пандемией поменяла эту установку. Студенты, которые на "ты" с цифровыми технологиями, сейчас сами стали наставниками для многих преподавателей. Около 100 вузов даже официально приняли студентов на работу, решив таким образом сразу две проблемы - обучения своих педагогов онлайн-технологиям и студенческой занятости.

Например, в Тюменском индустриальном университете работу нашли 182 студента. Они занимаются вопросами информационного продвижения вуза, организацией мероприятий в онлайн-формате, консультационной поддержкой применения цифровых технологий. Есть и другие примеры. В сибирских школах наставниками для многих школьных учителей стали молодые коллеги, которые с легкостью освоили дистанционные уроки. За группами возрастных педагогов закрепили молодых, которые обучали других педагогов, как планировать конференции в Zoom, выходить в Skype и т.д.

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А кто станет наставником для талантливой молодежи, которая ищет свой путь в науке? Более опытные и старшие по возрасту профессионалы - сказывается разрыв поколений, когда в 90-х годах из многих сфер, в том числе из науки и образования, ушло и среднее поколение преподавателей и научных работников, и молодые выпускники вузов.

У современной молодежи есть большая потребность в наставниках. Вот свежий пример: в лучших московских вузах учатся около 5 тысяч ребят из Нижегородской области. Местные власти заинтересованы в том, чтобы выпускники вернулись обратно домой. Как это сделать? Студенты сами ответили на этот вопрос и предложили региональным властям подумать о введении практики наставничества для них.

В МИФИ недавно прошел семинар по наставничеству для студенток. Не секрет, что выпускницам технических вузов сложнее делать карьеру и искать свой путь в науке, чем юношам.Сказываются гендерные стереотипы. Так вот, в МИФИ на встречу со студентками пригласили женщин-лидеров, добившихся серьезных успехов в инженерных науках.

Наставниками могут стать и молодые люди - например, обучая старших коллег технологиям

- Университетское образование - это обучение плюс наука, плюс воспитание. Поэтому, говоря о наставничестве в университете, надо понимать, что наставник может оказывать помощь в каждой из этих сфер или в той или иной их совокупности, а не только в научной. Наставник - это человек, создающий атмосферу успеха, - рассказал "РГ" профессор ИТМО Анатолий Шалыто.

Профессор одним из первых в России был награжден государственной наградой, знаком отличия "За наставничество".

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-Мне хочется, чтобы те молодые, которые сейчас рядом со мной занимаются наукой, рассматривали ее как дело жизни. Чтобы им можно было передать эстафету, и они считали нашу совместную деятельность началом жизни в науке. На нашей кафедре "Компьютерные технологии", созданной в 1991 году, появились ребята, которые уже привыкли заниматься наукой, и они, похоже, уже не смогут без нее обходиться, - рассказал он.

ИТМО готовит специалистов в сфере IT-технологий, за выпускниками университета охотятся компании всего мира. Денег не жалеют. Именно слово наставника часто становится главным, когда ребята принимают решение о будущем месте работы. Причем речь идет о студентах, аспирантах, молодых ученых, имена которых уже известны в мире. Например, это Геннадий Короткевич - самый титулованный спортивный программист планеты. Сейчас он - аспирант ИТМО, продолжает участвовать в соревнованиях и преподает в самых лучших группах вуза. По сути он и сам уже стал для многих студентов наставником.

-У него огромный авторитет, - поясняет Анатолий Шалыто. - В университете для него созданы такие условия, что он занимается только тем, что ему больше всего интересно.

Наставник может помочь студенту и в обучении, и в науке, и даже в воспитании

IT- сфера отличается от других тем, что знания тут постоянно обновляются и ситуация, когда ученики перерастают наставника в профессиональном смысле - не редкость. Ничего страшного в этом профессор не видит: "Наставник должен быть круче в чем-то другом, нужном этому ученику и его друзьям".

Наставления лауреата Нобелевской премии, великого физика Жореса Алферова открыли дорогу в наукумногим молодым. Фото: Виктор Васенин

Для тысяч выпускников Лицея "Физико-техническая школа" и Академического университета им. Алферова наставником в науке был Нобелевский лауреат, знаменитый физик Жорес Алферов. Он считается основателем новой модели подготовки научной школы - со старших классов до аспирантуры. Набирают в лицей только по конкурсу самых лучших учеников.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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При лицее есть небольшой интернат, что делает доступным обучение для приезжих ребят. Живут ученики в профессорской гостинице Академического университета. Лицей - единственная школа, которая входит в систему Российской академии наук. Так что у лицеистов со школьной скамьи есть и учителя, и наставники.

Один из факультетов МГУ - биоинженерии и биоинформатики - в свое время был создан ведущим ученым в области биохимии и биоэнергетики клетки Владимиром Скулачевым, который тоже стал наставником для сотен студентов и аспирантов.

Программам поддержки наставничества сегодня уделяется огромное внимание со стороны государства, но не менее важна тут активность научного и педагогического сообщества, его готовность делиться опытом и знаниями.

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