Вечерние и заочные отделения вузов освоили удаленку раньше всех

В этом году вузы должны принять почти 87 тысяч заочников и вечерников. Больше всего таких студентов будет в бакалавриате - почти 61 тысяча. В магистратуру на бюджет возьмут около 20 тысяч. Меньше всего заочников и вечерников примут в специалитет - немногим больше 6 тысяч.

Почему так мало заочников и вечерников в специалитете? Почти все программы специалитета нацелены на большое количество практических занятий - это химия, медицина, авиационная и ракетно-космическая техника и другие. Для заочников организовать их невозможно.

На каких направлениях больше всего бюджетных мест для тех, кто по разным причинам не готов целыми днями сидеть на лекциях и семинарах? В бакалавриате это "Образование и педнауки", "Сельское, лесное и рыбное хозяйство", "Машиностроение", "Электро- и теплоэнергетика", "Информатика", "Прикладная геология и горное дело".

Последние недели заставили абсолютно всех студентов и преподавателей перейти на удаленные занятия. Никаких "живых" лекций, семинаров, практикумов. Только интернет, видеоконференции, занятия по скайпу и электронные сообщения. Но ведь на вечерних и заочных отделениях дистанционные занятия практикуют уже давным-давно, пусть и не в новомодных технологиях. Но чем получение заданий по почте так уж отличается от их отправления электронным письмом? Разве что скоростью. И все же - не вытеснит ли дистанционное образование вечерние и заочные отделения в вузах?

-Думаю, вузы не откажутся от заочных отделений в пользу дистанционного обучения, - считает доцент Московского городского педагогического университета Татьяна Апостолова. - Дистант не вытеснит живое общение, хотя я допускаю, что доля дистанционного образования во всех формах - очной, заочной и вечерней - вырастет. В нашем университете есть разные формы обучения, в том числе заочное и вечернее. Заочное организовано таким образом, что студенты бывают в вузе каждую неделю по субботам и занимаются с разными преподавателями полный день. У меня, например, были занятия с заочниками в феврале. И я дала задание, которое они покажут мне на субботних занятиях в апреле.

На вечерних и заочных отделениях дистанционные форматы обучения практикуют уже давно - например, отправляя задания по почте

Татьяна Апостолова рассказала, что среди вечерников в последние годы много молодежи, а вот среди заочников встречаются люди самого разного возраста.

- Как правило, все они уже работают. Почему идут учиться заочно? Причин много. Одни не могут много времени тратить на учебу и каждый день ходить на занятия, другие наверстывают то, что не получили раньше. Это, например, молодые мамы, которые долго были в отпуске по уходу за детьми. Есть еще одна категория - это люди со средним профессиональным образованием, которым для продвижения по работе нужны новые знания и диплом о высшем образовании, - пояснила доцент МГПУ.

Ждут заочников и вечерников в Московском политехе. Есть бюджетные места в бакалавриате и специалитете для заочников на "Горном деле", "Инновациях в металлургии", "Нефтегазовом деле", на специальности "Инжиниринг и эксплуатация транспортных систем" и некоторых других. Вечерникам предлагается около двух десятков программ. Университет идет по традиционной модели и вызывает заочников на установочные лекции и сессии. А вечерники занимаются четыре дня в неделю.

Бывают ситуации, когда заочное образование для человека - единственная возможность получить высшее образование. Например, если речь идет о профессиональных спортсменах.

В этом году вузы должны принять почти 87 тысяч заочников и вечерников, большую часть из них - в бакалавриат, почти 61 тысячу

В Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма, где учились многие звезды российского и советского спорта, заочное обучение предлагают абитуриентам на разных специальностях. В том числе это "Физическая культура", "Физкультура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья", "Педобразование". Открываются и бюджетные, и платные места. Бюджетных мест, к слову, не так уж и мало. На "Физической культуре", например, в этом году выделено 128 мест. Есть несколько программ для заочников в магистратуре.

Вопреки пессимистическим прогнозам, которые звучали еще десять лет назад о том, что "заочные отделения не нужны, так как не обеспечивают качество", вузы не спешат от них отказываться. Другое дело, что нынешний опыт всеобщего дистанта может так изменить программы дневных отделений, что и они станут более доступными для всех. В том числе и для потенциальных заочников и вечерников.

Во всяком случае, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков уже признал: "То очное образование, которые было до коронавируса и которое будет после коронавируса, - это разные сущности. И, скорее всего, новое очное образование будет более смешанным, будут более смешанные форматы, в нем будет больше разных цифровых технологий и онлайн-форматов".

Вполне возможно, что конкуренция за абитуриентов, которые готовы выбирать между разными форматами обучения, в вузах заметно усилится.