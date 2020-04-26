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26.04.2020 20:05
Рубрика: Экономика

Рубль на сдачу

Возврат билета недорого обойдется
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 91(8145)
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) снизила плату за возврат неиспользованных из-за пандемии железнодорожных билетов до символической суммы в один рубль. В ведомстве пояснили, что приказ вступит в силу после регистрации в Минюсте России.

Сейчас максимальный размер действующего сбора за возврат билета составляет 210 рублей 60 копеек. Тарифы на услуги по перевозке по железной дороге регулируются государством. Во время пандемии мероприятия массово отменяются, пассажиры сдают билеты и жалуются на высокий уровень сбора, отметили в ФАС.

Авиаперевозчики столкнулись с проблемой возврата денег пассажирам

Поэтому РЖД, Федеральной пассажирской компании и компании "Гранд Сервис Экспресс" антимонопольное ведомство рекомендовало вообще отменить этот сбор на период пандемии. А сейчас своим решением ФАС установила этот сбор на минимальном уровне до нормализации ситуации. С учетом индексации утвержденного ФАС тарифа сбор составит 2 рубля 13 копеек.

Как сообщили "Российской газете" в РЖД, компания уже временно отменила сбор за возврат билетов на поезда отправлением с 1 апреля по 1 июня. То есть сейчас сбор за возврат билетов отсутствует.

Такой шаг предпринят из-за отсутствия у пассажиров возможности планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации, отметили в компании. Чтобы вернуть билет без сбора, нужно обратиться в кассу или сдать электронные билеты с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены.

Экономика Транспорт Железные дороги Правительство ФАС Компании Транспорт ОАО "Российские железные дороги"

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