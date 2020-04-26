Вучич: Независимое государство Хорватия осуществляло геноцид сербов

26 апреля в Сербии и Республике Сербской прошли мероприятия, посвященные памяти убитых и умерших в застенках лагерей марионеточного Независимого государства Хорватия - НГХ (1941-1945).

"Никто не может отрицать, что целое, так называемое, НГХ осуществляло геноцид, массовые убийства, холокост. И это не должно и не может быть забыто. Сербы в НГХ пережили геноцид. Точка!" - констатировал президент Сербии Александр Вучич у монумента в Сремской-Митровице.

Политическое руководство Республики Сербской и сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик собрались традиционно у мемориала Доня Градина. "Мы собрались не для того, чтобы призывать к новым конфликтам и войнам, а, наоборот, - к миру. Я верю в разумность народов региона, что позволит нам сохранить драгоценный мир", - подчеркнул сербский лидер из БиГ. Он также поблагодарил президента Хорватии Зорана Милановича, дистанцировавшегося от усташей, продемонстрировав тем самым стремление преодолеть тяжелое прошлое.

Посол России в Боснии и Герцеговине Петр Иванцов, принявший участие в мероприятиях, заявил по случаю 75-летия освобождения югославскими партизанами усташского концлагеря Ясеновац: "Свято чтим память всех невинно убиенных и погибших в борьбе против фашизма. Освобождение лагеря Ясеновац - великая веха в антифашистской народно-освободительной борьбе, принижать значение которой значит отрицать историческую правду".

Напомним, что в состав марионеточного Независимого государства Хорватия (1941 -1945) входили часть современной Республики Хорватии без Истрии и большей части Далмации, а также вся современная Босния и Герцеговина, некоторые районы Словении и Срем. Усташский концентрационный лагерь Ясеновац стал символом преступлений НГХ и был третьим по количеству жертв в Европе после Освенцима и Треблинки. Главными своими врагами усташи тогда объявили православных сербов. Руководитель НГХ Анте Павелич и министр образования, писатель Миле Будак хотели решить сербский вопрос радикально: треть - уничтожить, треть - насильно сделать католиками, треть - выселить в Сербию. Лозунг, придуманный Будаком, гласил: "Сербов - на вербы". Итоги геноцида, совершенного при безусловной поддержке католического клира, были ужасающими: разрушено 299 православных церквей, 240 000 сербов насильственно переведены в римско-католическую веру, а около 750 000 сербов убито.