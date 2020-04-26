Доказана возможность выживания земных микробов на Марсе и Венере

Исследования ученых Института космических исследований РАН подтвердили теорию, что микроорганизмы способны выжить на Марсе, Венере и во льдах спутника Юпитера - Европы.

"В атмосфере Венеры, где верхние слои атмосферы планеты подвергаются воздействию космических лучей и температурным скачкам, могут присутствовать микроорганизмы, связанные с минеральными частицами", - цитируют РИА Новости документы из годового отчета Института космических исследований РАН.

Для проверки гипотезы были проведены лабораторные исследования эффекта воздействия радиации на микромицеты сухой почвы при низких температурах и давлении. В результате оказалось - высокие дозы ионизирующей радиации не приводят к гибели почвенных грибков.

Другое исследование посвящалось изучению выживаемости взятых в Арктике микроорганизмов в моделируемых условиях поверхности Марса - при облучении радиацией, температуре - 50 градусов по Цельсию. Воздействие не привело к существенным повреждениям бактериального комплекса.

Изучалась также выживаемость бактерий грунта пустыни Мохаве, рассматриваемые в качестве земных аналогов гипотетических микробов красной планты.

"Обнаружена высокая численность и разнообразие микроорганизмов, а также показана высокая устойчивость бактериальных культур к широкому спектру стрессовых факторов, таких как температура культивирования, рН среды, присутствие солей и сильных окислителей", - говорится в отчете.

Учеными также проведена оценка возможности сохранения гипотетических микроорганизмов во льду спутника Юпитера Европы. Эксперимент проводился при температуре - 130 градусов по Цельсию. Он показал, что живые клетки во льду, на глубине 10-100 сантиметров, сохранятся в течении 1000-10000 лет после выброса воды из подледного океана.