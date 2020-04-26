Взаимодействие вузов и бизнеса идет на пользу экономике

Развитие технологий в эпоху цифровизации изменяет требования к квалификации молодых специалистов.

От их включенности в производственные процессы и компетенций напрямую зависит конкурентоспособность отечественной экономики. Поэтому программам вузовского образования первостепенное внимание сегодня уделяют не только ведущие компании страны, но и представители регионального и отраслевого бизнеса.

Ресурсное обеспечение вузовской науки во взаимодействии с практическим опытом российских компаний предусмотрено программой развития научно-образовательных центров (НОЦ) в составе нацпроекта "Наука". До 2024 года планируется открыть 15 таких НОЦ. Пилотные центры уже действуют в Белгородской, Кемеровской, Нижегородской, Тюменской областях и в Пермском крае.

Еще пять регионов определятся в этом году. О своей готовности участвовать в создании НОЦ уже заявили представители вузовской науки Башкортостана и Дагестана.

Приоритеты в отборе претендентов расставил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков: "Сегодня очень важно посмотреть на вузы с точки зрения реальной экономики, реального сектора экономики, и одним из важнейших параметров будет умение вузов выстраивать отношения с компаниями".

В рамках проекта вместе с научными фондами удалось запустить грантовые программы поддержки молодежных перспективных исследовательских проектов. А обновление приборной базы научных организаций уже в 2019 году показало неплохой результат - создано более 280 новых научных молодежных лабораторий.

В Совете Федерации предложили поддержать научно-образовательную инициативу рядом дальнейших преференций. Здесь составили рекомендации правительству РФ применить меры налогового стимулирования для участников НОЦ, задействовать таможенные пошлины, позволяющие производителям отечественной продукции конкурировать с зарубежными производителями. Также рекомендовано ввести в отношении проектов НОЦ инструменты государственной поддержки в виде льготного инвестиционного и краткосрочного кредитования, а также частичного возмещения прямых затрат на строительство объектов.

В прошлом году было создано более 280 новых научных молодежных лабораторий

Вовлечение индустриальных партнеров в научно-образовательные программы не ограничивается инициативами сверху. Во многих российских вузах открыты и успешно действуют базовые кафедры предприятий. Такие структурные подразделения, созданные совместно с компанией-партнером, уже практикуют такие лидеры рынка, как, например, "Яндекс", "Газпром", "Лукойл", KPMG, PwC, Сбербанк. При этом обучение на базовых кафедрах ведут как преподаватели вуза, так и специалисты-практики. Например, даже в условиях эпидемии коронавирусной инфекции специалисты холдинга "Росэлектроника" госкорпорации Ростех приняли активное участие в Дне открытых дверей РТУ МИРЭА, который прошел в онлайн-формате. Вуз и холдинг не первый год реализуют совместные проекты в рамках долгосрочного сотрудничества. В университете действуют базовые кафедры входящих в "Росэлектронику" предприятий.

"Нам важно, чтобы к нам приходили мотивированные и хорошо подготовленные специалисты. Для этого мы начинаем работу с молодежью еще на этапе обучения. Студенты 3-4-х курсов проходят стажировки на наших предприятиях с возможностью последующего трудоустройства. Это позволяет им быстрее адаптироваться, изучить специфику работы на конкретном оборудовании, познакомиться с реальными производственными задачами. Так теоретическое образование в вузе подкрепляется практической базой и становится конкурентным преимуществом молодого специалиста", - рассказала заместитель генерального директора по организационному развитию холдинга Наталья Транковская.

Представители высшей школы на местах также активно сотрудничают с ведущими предприятиями своих регионов. Специалисты ЛКЗ "Колорит", который является одним из лидеров лакокрасочной отрасли России, и Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин) в качестве научно-производственной площадки обмена передовым опытом используют ставшую ежегодной научно-практическую конференцию "Качество. Технологии. Инновации", которая "выросла" из основной конференции университета.

"Производство строительных материалов - объемная и актуальная тема. В Новосибирске и области очень много производителей, которые с удовольствием участвуют в работе вуза. Интерес обоюдный. Производственники приезжают к нам со своими реальными задачами и проблемами, которые мы пытаемся решить на базе наших лабораторий и центров. К этой работе подключаются студенты, которые затем используют полученные результаты в своих курсовых и дипломных проектах. Кроме того, студент, который погрузился в тематику, дальше идет работать именно на это производство. Таким образом, наша конференция - это симбиоз науки и практики", - отмечает директор Регионального академического научно-образовательного центра Сибстрин, профессор Лилия Ильина. По ее словам, подобные мероприятия с привлечением работодателей-практиков обладают значительным потенциалом для университета, так как дают возможность из первых уст услышать, какие технологии и новации необходимы в производстве и на что необходимо обратить внимание при подготовке кадров для отрасли.

В свою очередь "Колорит" не ограничивается помощью в организации конференции, а принимает активное участие в ее научной и практической программе. "Мы стремимся развивать научную составляющую современных разработок. Здесь у нас с кафедрой строительных материалов, стандартизации и сертификации много общих интересов и задач, и мы активно развиваем наше взаимодействие, - подчеркнул директор завода Александр Туляганов.

Разнообразные форматы взаимодействия позволяют своевременно корректировать образовательную траекторию для решения наиболее актуальных прикладных задач. При этом лучшие практики масштабируются, распространяясь и на другие вузы России. Очевидно, что результатом взаимодействия власти, бизнеса и университетов должны стать конкретные решения, включая законодательные. Сегодня это необходимо не только в интересах развития науки, технологий и кадрового потенциала, но и для повышения качества жизни в стране.