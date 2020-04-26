За лающую собаку и неисправную сигнализацию планируется штрафовать

В Новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) планируется ввести ответственность за нарушение тишины ночью даже в тех случаях, когда правонарушение совершено в форме бездействия. Об этом сообщает пресс-служба министерства юстиции.

"Часть 6 статьи 14.1 проекта КоАП, предусматривающая административную ответственность за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан с 23 до 7 часов, дополнена указанием на возможность совершения указанного правонарушения в форме бездействия", - говорится в сводке предложений к новому КоАП, разработанной по итогам общественного обсуждения проекта нового Кодекса.

Отмечается, что такая формулировка позволит привлекать к административной ответственности не только граждан, нарушающих тишину и покой своими активными действиями - к примеру, громкой музыкой, игрой на музыкальных инструментах, ремонтными работами.

В будущем можно будет привлекать и тех, кто не предпринимает необходимых действий для обеспечения тишины, - например, оставляет на длительное время в квартире собаку, которая громким лаем или воем в ночное время беспокоит соседей, либо не принимает меры по отключению неоднократно сработавшей неисправной сигнализации автомобиля.