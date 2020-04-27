Академик РАН назвал время завершения вспышки коронавируса в России

Ситуация с распространением коронавируса в России улучшится не раньше июня. Об этом заявил главный терапевт Министерства здравоохранения РФ, академик РАН Александр Чучалин. В качестве примера он привел другие заболевания, вызванные вирусами. По мнению специалиста, есть определенный цикл.

"SARS в 2002 года сколько продолжалось? Три с половиной месяца. MERS в 2013 году - тоже три с половиной месяца. Поэтому давайте считать: март, апрель, май. Где-то в середине июня данная проблема (с COVID-19) сойдет на нет", - сказал ученый в эфире телеканала "Россия 1".

Согласно последним данным, в России коронавирус выявлен у более 80 тысяч человек (больше всего - в Москве). От осложнений скончались 747 человек.

Справка "РГ"

SARS - заболевание, вызываемое коронавирусом SARS-CoV.

MERS - ближневосточный респираторный коронавирусный синдром.

COVID-19 - заболевание, вызванное коронавирусом SARS-CoV-2.