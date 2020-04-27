Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен уступил гроссмейстеру из Нидерландов Анишу Гири в пятом туре онлайн-супертурнира Magnus Carlsen Invitational. Встреча, состоявшая из четырех партий в рапид, завершилась со счетом 2,5:1,5 в пользу Гири.

Для голландца это была первая победа на турнире, тогда как для Карлсена, действующего чемпиона мира в быстрых шахматах, это было первое поражение. С одной стороны, неожиданное. Но Аниш Гири задал резонный вопрос после матча: "Почему, находясь под давлением, зевнуть может любой шахматист, но не Карлсен?!"

Магнус поздравил соперника и уже намекнул, что хочет взять реванш. А пока Гири, который даже станцевал перед веб-камерой, продолжает радоваться своему успеху.

- Бывает всего несколько моментов за карьеру, если, конечно, ты не гений вроде Фишера, о которых хочется вспоминать, когда у тебя не лучшие времена, - приводит слова Гири сайт chess24, на котором идут трансляции игр. - Так вот, я всегда буду помнить, как обыграл Магнуса Карлсена в рапиде.

Однако норвежец продолжает лидировать в турнирной таблице с 11 очками. Его ближайший преследователь американец Хикару Накамура набрал десять очков. Но у него есть матч в запасе. У еще одного представителя США Фабиано Каруаны и китайца Дин Лижэня по восемь очков, у россиянина Яна Непомнящего и Вашье-Лаграва по пять очков. В активе Гири четыре очка, у иранца Алиреза Фируджи - три.