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27.04.2020 22:01
Рубрика: Спорт

Чемпион зевнул

Магнус Карлсен проиграл в онлайне
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 92(8146)
Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен уступил гроссмейстеру из Нидерландов Анишу Гири в пятом туре онлайн-супертурнира Magnus Carlsen Invitational. Встреча, состоявшая из четырех партий в рапид, завершилась со счетом 2,5:1,5 в пользу Гири.

Для голландца это была первая победа на турнире, тогда как для Карлсена, действующего чемпиона мира в быстрых шахматах, это было первое поражение. С одной стороны, неожиданное. Но Аниш Гири задал резонный вопрос после матча: "Почему, находясь под давлением, зевнуть может любой шахматист, но не Карлсен?!"

Магнус поздравил соперника и уже намекнул, что хочет взять реванш. А пока Гири, который даже станцевал перед веб-камерой, продолжает радоваться своему успеху.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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- Бывает всего несколько моментов за карьеру, если, конечно, ты не гений вроде Фишера, о которых хочется вспоминать, когда у тебя не лучшие времена, - приводит слова Гири сайт chess24, на котором идут трансляции игр. - Так вот, я всегда буду помнить, как обыграл Магнуса Карлсена в рапиде.

Однако норвежец продолжает лидировать в турнирной таблице с 11 очками. Его ближайший преследователь американец Хикару Накамура набрал десять очков. Но у него есть матч в запасе. У еще одного представителя США Фабиано Каруаны и китайца Дин Лижэня по восемь очков, у россиянина Яна Непомнящего и Вашье-Лаграва по пять очков. В активе Гири четыре очка, у иранца Алиреза Фируджи - три.

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