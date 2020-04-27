Apple отложит выпуск новых iPhone в этом году

Компания Apple примерно на месяц отложит производство своих флагманских моделей iPhone, которые традиционно анонсируются осенью. Причиной стала мировая пандемия коронавируса, которая ослабила глобальную потребительскую активность и нарушила производственные циклы на заводах Apple в Азии, зависящие от поставок комплектующих.

Как пишет The Wall Street Journal, в осенью 2020 года компания намерена представить четыре модели iPhone, часть из которых будет поддерживать работу в сетях 5G. Два из них получат экран 6,1 дюйма, два других - 5,4 и 6,7 дюйма. Дисплеи будут построены на технологии AMOLED.

Обычно Apple начинает массовое производство флагманских смартфонов к началу лета, чтобы к моменту анонса накопить необходимые запасы. В этом году весь процесс, как утверждают источники The Wall Street Journal, сдвинется примерно на месяц вперед.