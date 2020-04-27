Арнольд Шварценеггер впервые станет дедом благодаря Крису Прэтту

72-летний Арнольд Алоис Шварценеггер, американский актер, политик, видный физкультурник и многодетный отец вот-вот впервые станет дедом.
Официально столь умиляющее событие еще не подтверждено, но портал TMZ готов настаивать - тридцатилетняя Кэтрин Шварценеггер достаточно давно на сносях и уж вскоре одарит супруга, "Звездного Лорда" Криса Прэтта, наследником или наследницей.
Чему зарука - отчетливо округлый животик Кэтрин, который заметили в Лос-Анджелесе папарацци: абсолютно никаких сомнений в интересном положении Шварценеггер быть не может.
Напомним: для сорокалетнего Прэтта союз с дочерью Арни - второй брак, до этого актер был десять лет женат на чудесной Анне "Очень страшное кино" Фэрис, которая в 2012 году родила ему сына Джека.
В 2018 году супруги расстались, заверяя, что сделали это цивилизованно, как взрослые.
We are over the moon for Chris Pratt and Katherine Schwarzenegger, who are pregnant with their first child together! 😍 https://t.co/fRKe8zNxEI pic.twitter.com/pSpgWtvC23— E! News (@enews) April 25, 2020