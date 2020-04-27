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Арнольд Шварценеггер впервые станет дедом благодаря Крису Прэтту

Новости
    27.04.2020, 18:47
Текст:   Олег Усков

72-летний Арнольд Алоис Шварценеггер, американский актер, политик, видный физкультурник и многодетный отец вот-вот впервые станет дедом.

Фото: kinopoisk.ru
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Официально столь умиляющее событие еще не подтверждено, но портал TMZ готов настаивать - тридцатилетняя Кэтрин Шварценеггер достаточно давно на сносях и уж вскоре одарит супруга, "Звездного Лорда" Криса Прэтта, наследником или наследницей.

Чему зарука - отчетливо округлый животик Кэтрин, который заметили в Лос-Анджелесе папарацци: абсолютно никаких сомнений в интересном положении Шварценеггер быть не может.

Напомним: для сорокалетнего Прэтта союз с дочерью Арни - второй брак, до этого актер был десять лет женат на чудесной Анне "Очень страшное кино" Фэрис, которая в 2012 году родила ему сына Джека.

В 2018 году супруги расстались, заверяя, что сделали это цивилизованно, как взрослые.

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