Банкиров будут наказывать за грубость с должниками

Депутаты предложили наказывать банки за нарушение правил общения с должниками. Например, штраф придется заплатить за хамство или звонок неплательщику в неурочное время. Сейчас в Госдуме собирают отзывы на проект.

На практике некоторые банкиры переняли худшие методы коллекторов, за это их надо наказывать. Фото: Сергей Куксин/ РГ

В наши дни инициатива приобретает особую актуальность, так как многие должники попали в непростую ситуацию и просрочили платежи. А у банкиров велик соблазн надавить на человека, чтобы тот отдал хоть последнюю рубашку, но расплатился.

Режим самоизоляции не помеха для мастеров грубого слова: выпить всю кровь из человека вполне можно по телефону, технологии отработаны. В 2017 году вступил в силу закон, который ввел строгие правила взыскание долгов. Самое главное: с должниками надо общаться культурно и в меру. Убеждать и договариваться, а не давить и оскорблять.

Для нарушителей предусмотрены штрафы. Однако соответствующая статья КоАП сформулирована так, что под нее сегодня попадают только коллекторы. В итоге, как рассказывают практики, именно банкиры переняли хамские методы коллекторов. Поэтому группа депутатов выступила с инициативой внести правки в КоАП, чтобы банкиры отвечали перед судом за непотребное поведение с должниками.

Любопытно, что поначалу, когда закон был принят, банки привлекали к ответственности. Например, в 2017 году кредитную организацию в Костроме оштрафовали на 20 тысяч рублей за то, что ее работники часто звонили неплательщику с требованием погасить задолженность.

Однако практика складывалась противоречивая. В одних судах банкиров штрафовали за неурочные звонки, в других нет. В итога в прошлом году Верховный суд России вынес решение, ставшее поворотным: штрафовать нельзя.

Некая жительница Башкортостана еще в 2015 году взяла кредит на покупку машины, но через некоторое время платить перестала. Работники банка повели себя грубо и начали оказывать на нее психологическое давление с требованием погасить задолженность. Они писали должнице в соцсетях сообщения нецензурного содержания, угрожали применением физической силы и причинением вреда здоровью. Кроме того, как сказано в решении суда, банк взаимодействовал с третьими лицами, и тем самым раскрыл сведения о должнике, что также недопустимо.

Банкиры нашли должницу в социальной сети, и засыпали ее угрозами. Это было незаконно, однако наказать нарушителей оказалось невозможно

Неплательщица пожаловалась на банк судебным приставам, они вычислили банкировгрубиянов по IP-адресу и составили протокол об административном правонарушении. НИжестоящие суды признали, что банк нарушил закон, и оштрафовал его на 20 тысяч рублей. В 2019 году банк оспорил решение в Верховном суде, а высокая инстанция отменила наказание, решив, что статья КоАП о нарушении при возврате задолженности на банки не распространяется. Наказывать в таком случае могут лишь коллекторов. Именно на это решение теперь ориентируется суды.

Теоретически, наказать банкиров, обижающих своих должников, может Центробанк. По данным Банка России в прошлом году туда поступило 55,5 тысяч жалоб от граждан по вопросам потребительского кредитования. Из них 21,9 процента жалоб, то есть более 12 тысяч, были связаны с какими-то действиями банкиров при взыскании долгов. Информации о том, как часто подтверждались сигналы и какие меры были приняты к нарушителям, нет.

В случае, если законопроект будет принят, за частые звонки, письма с угрозами и оскорблениями, банкам будет грозить штраф от двадцати до двухсот тысяч рублей.

Кстати, Минюст предложил внести изменения в закон о защите прав и интересов граждан при сборе долгов. Таким образом, взыскать задолженность смогут только юридические лица, включенные в государственный реестр. Предполагается, что такое нововведение защит права граждан от недобросовестных участников рынка возврата просроченной задолженности. Банки, желающие работать с неплательщиками самостоятельно, также должны вставать на учет в реестры службы судебных приставов.

Досье "РГ"

По данным Банка России на 1 апреля, физическим лицам выдано кредитов на общую сумму более 18,1 триллиона рублей. Из них просроченной задолженность составила 790 миллиардов рублей. По данным Федеральной службы судебных приставов, за год в ведомство поступило 28,4 тысяч жалоб от граждан, считавших, что в процессе взыскание задолженности были нарушены их права. В том числе 9,3 тысячи жалоб поступили в отношении коллекторов, 13 тысяч в отношении микрофинансовых организаций, 2,7 тысяч - в отношении кредитных организаций. В итоге суды по 2,2 тысячам. дел назначили штрафы на общую сумму 114,7 миллионов рублей.