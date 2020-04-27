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27.04.2020 16:20
Рубрика: Спорт

Бег босиком признали менее травматичным, чем в кроссовках

Текст: Яков Васильев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

От 35 до 50 процентов мужчин и женщин получают травмы во время пробежек. Самые распространенные из них - травмы коленей, голеней, лодыжек, ступней, пишет научный журнал The Conversation.

При этом выяснилось, что кроссовки приносят больше вреда, чем пользы, ослабляя ногу.

Ученые считают, что когда голая ступня касается земли, в мозг передается информация о ее точном положении, включая напряжение, растяжение и давление. Благодаря этому, мозг контролирует мышцы и движение суставов.

Фото: iStock
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В обуви качество сигнала передаваемой в мозг информации снижается, что приводит к тупой механике бега. Кроме того, в обуви спортсмены приземляются в более вертикальном положении тела с вытянутой ногой. Именно эта механика чаще всего и приводит к травмам.

Также исследование показало, что люди, как и четыре-шесть миллионов лет назад, все еще могут бегать босиком, особенно когда они молоды. Так, в Новой Зеландии население от 12 до 19 лет на короткие и средние дистанции бегает босиком. При этом боли в коленях, лодыжках и ступнях у них встречаются реже, чем у людей того же возраста в других странах.

- Бегающие босиком сообщают о меньшем количестве травм колена и меньшей боли в пятке по сравнению с бегунами в обуви. Однако первые сообщают о большем количестве травм икроножных и ахилловых сухожилий. Это говорит о том, что люди, которые слишком быстро переходят к бегу на босую стопу, перегружают свои мышцы и сухожилия, - говорится в исследовании.

По этой причине тем, кто хочет попробовать бегать босиком, советуют начать тренировку с ходьбы.

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