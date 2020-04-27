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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В ритме времени

Университет готовит кадры инноваторов и предпринимателей
Текст: Олег Полухин (ректор Национального исследовательского университета "БелГУ", доктор политических наук, профессор)
Российская газета - Спецвыпуск № 91(8145)
Стремительное развитие технологий и новые требования к организации производства стали вызовом и для системы высшего образования. Наш университет, в котором обучается более 23 тысяч студентов из всех регионов России и 91 страны мира, оказался готовым к новым реалиям.
Фото: Владимир Корнев / РИА Новости www.ria.ru Фото: Владимир Корнев / РИА Новости www.ria.ru
Фото: Владимир Корнев / РИА Новости www.ria.ru

За последние 10 лет в университете реализованы несколько тысяч исследовательских проектов, созданы более 60 научно-исследовательских подразделений, в том числе 6 международных лабораторий, мы стали участником научных проектов класса megascience. БелГУ готовит кадры по всем направлениям: от педагогических до инженерных и медицинских. У нас 9 институтов и два колледжа - инжиниринговый и медицинский. За последние пять лет количество поступающих к нам абитуриентов увеличилось с 5 до более 7 тысяч человек, а число иностранных студентов превысило 3000 человек.

Олег Полухин: Университет готов к реалиям сегодняшнего дня. Фото: Пресс-служба БелГУ

Будущих студентов из числа школьников региона мы готовим в нашей Инжиниринговой школе и Центре одаренных детей "Пегас", а иностранных граждан обучаем на подготовительном факультете и в наших представительствах на базе зарубежных вузов-партнеров.

С 2018 года мы реализуем программу развития онлайн-образования: ведем около 50 дистанционных образовательных программ, 7 массовых открытых онлайн-курсов, пять из них вошли в перечень рекомендованных Минобрнауки РФ. Все наши курсы размещены на платформе OpenБелГУ, включенной в федеральный портал "Современная цифровая образовательная среда". В числе пилотных вузов с этого года мы будем осуществлять прием абитуриентов через федеральный суперсервис "Поступление в вуз онлайн".

В рамках нацпроекта "Наука" мы сосредоточены на развитии инновационной и предпринимательской среды в вузе и за его пределами. Мы занимаем лидерские позиции на национальном рынке новых материалов функционального и конструкционного назначения и третий год подряд входим в ТОП-100 лучших вузов мира авторитетного Шанхайского предметного рейтинга по направлению "Металлургический инжиниринг". Еще одно направление исследований связано с космическими проектами, программой "УНИВЕРСАТ", предполагающей создание группировки космических спутников для мониторинга природных и техногенных угроз.

Фото: iStock
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Мы усиливаем свои позиции и как базовый вуз научно-образовательного центра мирового уровня на территории Белгородской области "Инновационные решения в АПК". В рамках НОЦ наш вуз реализует 10 проектов совместно с индустриальными партнерами, имеет десятки патентов на изобретения. Кстати, по показателю "Изобретательская активность", по версии АЦ "Эксперт", университет входит в десятку лучших вузов страны.

В нынешнем десятилетии мы планируем оставаться в мейнстриме международной научно-образовательной повестки и надеемся войти в число вузов Проекта 5-100.

Общество Образование Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Белгородская область Белгород

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