Богослужения в Москве и Подмосковье после 29 апреля продолжатся без прихожан

В храмах Москвы и Московской области богослужения с 29 апреля и до особого распоряжения будут совершаться за закрытыми дверями. Об этом сообщает Московский патриархат.

Речь идет о приходах, подворьях и обителях Москвы и Московской области. Эти меры предосторожности против эпидемии коронавируса устанавливает приложение к распоряжению патриарха Кирилла "Об ответственности за несоблюдение указаний, направленных на ограничение распространения коронавирусной инфекции".

Так, в циркулярном письме первого викария патриарха Кирилла митрополита Дионисия от 27 апреля содержатся рекомендации относительно недопуска граждан в храмы с 29.04.2020 года и до особого указания. В письме сказано "об исполнении на приходах, подворьях, а также в ставропигиальных обителях Москвы и Московской области предписаний главного санитарного врача по городу Москве".