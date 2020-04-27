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27.04.2020 17:28
Рубрика: Спорт

Бой Федора Емельяненко в Bellator перенесли на 2021 год

Текст: Анна Козина

Поединок Федора Емельяненко в Bellator, который планировалось провести осенью 2020 года в России, из-за пандемии коронавируса перенесли на 2021 год. Об этом сообщил президент бойцовского промоушена Скотт Кокер.

Фото: REUTERS
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"Пришлось поменять наши планы. Бой Федора Емельяненко будет перенесен. Мы хотели организовать его осенью, но теперь наш график сдвинется на четыре-пять месяцев, - приводит слова Кокера MMA Junkie. - Мы собирались дебютировать в России с шоу, которое возглавит Федор. Но теперь я хочу обратиться к фанатам и попросить их запастись терпением. Мы постараемся провести бой до мая следующего года".

Емельяненко провел свой первый поединок в промоушене Bellator в 2017 году. Тогда он потерпел поражение от американца Мэтта Миттриона. Затем он провел два успешных боя и вышел в финал Гран-при, где проиграл Райану Бейдеру. Несмотря на неудачу, россиянин решил продолжить карьеру. Свой последний поединок Емельяненко провел в декабре 2019 года, победив техническим нокаутом американца Куинтона Джексона.

Всего на счету "Последнего императора", который является многократным чемпионом мира в смешанных единоборствах по разным версиям, 45 боев и 39 побед.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Персона: Федор Емельяненко

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