Бой Федора Емельяненко в Bellator перенесли на 2021 год

Поединок Федора Емельяненко в Bellator, который планировалось провести осенью 2020 года в России, из-за пандемии коронавируса перенесли на 2021 год. Об этом сообщил президент бойцовского промоушена Скотт Кокер.

"Пришлось поменять наши планы. Бой Федора Емельяненко будет перенесен. Мы хотели организовать его осенью, но теперь наш график сдвинется на четыре-пять месяцев, - приводит слова Кокера MMA Junkie. - Мы собирались дебютировать в России с шоу, которое возглавит Федор. Но теперь я хочу обратиться к фанатам и попросить их запастись терпением. Мы постараемся провести бой до мая следующего года".

Емельяненко провел свой первый поединок в промоушене Bellator в 2017 году. Тогда он потерпел поражение от американца Мэтта Миттриона. Затем он провел два успешных боя и вышел в финал Гран-при, где проиграл Райану Бейдеру. Несмотря на неудачу, россиянин решил продолжить карьеру. Свой последний поединок Емельяненко провел в декабре 2019 года, победив техническим нокаутом американца Куинтона Джексона.

Всего на счету "Последнего императора", который является многократным чемпионом мира в смешанных единоборствах по разным версиям, 45 боев и 39 побед.