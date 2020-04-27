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27.04.2020 10:55
Рубрика: В мире

Большое количество нефтяных танкеров скопилось у берегов США

Текст: Юрий Чернов
У берегов американского штата Калифорния скопилось большое количество нефтеналивных танкеров. Береговая охрана США называет ситуацию аномальной и сообщает о том, что ведет мониторинг ситуации. В ведомстве отмечают, что на многих судах нет членов экипажа. Но поскольку трюмы судов наполнены нефтью, береговая охрана вынуждена принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности.

"Из-за уникального характера этой ситуации Береговая охрана ведет постоянный мониторинг и подстраивает методы работы для обеспечения безопасности находящихся на якоре судов и окружающей среды", - заявил командующий Маршал Ньюберри. Как уточняет издание Los Angeles Times, сейчас в трюмах скопившихся у Калифорнии танкеров находится более 20% от потреблявшихся ежедневно в мире объемов нефти. Отмечается, что суда стоят на якоре уже более восьми дней и на их борту находится свыше 20 миллионов баррелей нефти.

Цены на нефть опустились на фоне опасений по поводу хранилищ

После обвала цены на фьючерсы американской нефти WTI и невозможности обеспечить дополнительные емкости для ее хранения на суше, похоже, танкеры стали единственной альтернативой. Нефтеперерабатывающие заводы США и другие потребители сырой нефти просто перестали ее разгружать и теперь она "плавает" в трюмах у американских берегов.

Эта ситуация тем не менее оказалась весьма прибыльной для владельцев танкеров. Генеральный директор Nordic American Tankers Хербьерн Ханссон в интервью телеканалу CNBC заявил, что "это лучшие времена для бизнеса". "Сейчас мы зарабатываем очень много денег, серьезным образом улучшая наш баланс. Никогда я еще не видел столь сильного рынка", - отметил он.

По оценкам телеканала компания Nordic в нынешних условиях может получать не менее 70 тысяч долларов с одного судна в сутки, выписывая счета своим основным клиентам - Exxon, Mobil и British Petroleum. "Мы не спекулируем на нефти. Мы спекулируем на ее доставке и это - совсем другая история", - добавил Ханссон.

В мире США Экономика Отрасли Нефть и газ Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках РГ-Видео

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