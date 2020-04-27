ЦБ объявил о выпуске трехрублевых монет, посвященных 75-летию Победы

Это серебряная монета номиналом серии "75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг"​​​. Тираж монеты - семь тысяч штук. На ее оборотной стороне расположены звезды одной из башен московского Кремля и ленты медали "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг" на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения праздничного салюта и архитектурных силуэтов Москвы.

На сайте регулятора также сообщается, что будет выпущена монета из серебра номиналом три рубля "Ржевский мемориал Советскому солдату" тиражом три тысячи штук. На оборотной стороне этой монеты расположено рельефное изображение памятника советскому солдату - центральной части мемориального комплекса в память обо всех солдатах Великой Отечественной войны на месте боев подо Ржевом 1942-1943 годов. Фоном мемориала выбраны выполненные в технике лазерного матирования силуэты летящих журавлей.

Банк России напоминает, что выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.