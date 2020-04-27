ЦБ объявил о выпуске трехрублевых монет, посвященных 75-летию Победы

Новости

Видео: китаец отвез собаку в ветклинику на крыше автомобиля 11:27
В Приамурье осудят мужчину за подделку рецепта для покупки психотропов 11:25
В Перми двум пациентам посмертно поставили диагноз COVID-19 11:25
РНК коронавируса обнаружили в атмосферной взвеси городов 11:25
Режим чрезвычайного положения продлен в Казахстане до 11 мая 11:22
Министр здравоохранения Ставропольского края ушел в отставку 11:22
На Среднем Урале количество зараженных COVID-19 превысило 450 11:17
Вице-спикер Заксобрания Бурятии арестован по делу о ДТП 11:17
В Москве 46,5% среди новых заболевших COVID-19 младше 45 лет 11:16
Песков назвал новую сделку ОПЕК+ общей победой 11:04
В Якутске введут обязательный масочный режим 11:03
Ученики младших классов Норвегии вернутся в школу 11:01
Покупатель помог задержать грабителей подмосковного магазина 11:01
В Киргизии снизят процентную ставку по выданным ипотечным госкредитам 11:00
Автовладельцев в России будут штрафовать за неисправную сигнализацию 11:00
Пермские ученые создали "умные" ваучеры для малого бизнеса 10:57
Исцелившийся Лещенко посвятил врачам песню про ангелов-хранителей 10:41
Российские военные начнут получать тепловизоры "Сыч" в 2021 году 10:38
В Новосибирске военные 41-й армии провели для ветерана онлайн-парад 10:35
Новый BMW 2 Series Coupe удивил маленькими "ноздрями" решетки 10:33
Цены на нефть опустились на фоне опасений по поводу хранилищ 10:33
В Северной Осетии за сутки зафиксировано 148 новых случаев COVID-19 10:33
До появления вакцины туристическая отрасль Таиланда не вернется к норме 10:31
В Новороссийске 15 человек эвакуировали при пожаре в жилом доме 10:29
Вышла книга сказок белорусов Прибайкалья 10:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В ГИБДД рассказали о передвижениях между регионами в период изоляции
В ГИБДД рассказали о передвижениях между регионами в период изоляции
27.04.2020 11:14
Рубрика: Экономика

ЦБ объявил о выпуске трехрублевых монет, посвященных 75-летию Победы

Текст: Александр Проценко
Банк России начинает выпуск монет номиналом три рубля, которые посвящены 75-летию с даты окончания Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.
Фото: cbr.ru Фото: cbr.ru
Фото: cbr.ru

Это серебряная монета номиналом серии "75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг"​​​. Тираж монеты - семь тысяч штук. На ее оборотной стороне расположены звезды одной из башен московского Кремля и ленты медали "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг" на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения праздничного салюта и архитектурных силуэтов Москвы.

Фото: Национальный банк Республики Беларусь
Нацбанк Беларуси выпустил монеты к 75-летию Победы

На сайте регулятора также сообщается, что будет выпущена монета из серебра номиналом три рубля "Ржевский мемориал Советскому солдату" тиражом три тысячи штук. На оборотной стороне этой монеты расположено рельефное изображение памятника советскому солдату - центральной части мемориального комплекса в память обо всех солдатах Великой Отечественной войны на месте боев подо Ржевом 1942-1943 годов. Фоном мемориала выбраны выполненные в технике лазерного матирования силуэты летящих журавлей.

Банк России напоминает, что выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.

Экономика Финансы Госфонды и контрольные органы Центральный банк 75-летие Победы

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
В Госдуме раскритиковали идею переноса майских праздников из-за самоизоляции
В России могут начать штрафовать за лающую собаку и неисправную сигнализацию
Названы самые обеспокоенные из-за коронавируса регионы РФ
Глава Гидрометцентра озвучил прогноз по теплу на 2020 год
За что могут оштрафовать на 15 тысяч из-за коронавируса
Какие виды больничных существуют и как они оплачиваются